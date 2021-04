L’Ausl di Imola segnala nella giornata odierna 2 decessi: una cittadina di Imola di 51 anni e un cittadino di Castel Guelfo di 87 anni. A livello nazionale oggi ancora 380 morti, 33 in Emilia Romagna. In Italia i positivi sono 16.974 con un indice di positività in crescita al 5,3% (ieri 4,8%), nel territorio imolese i casi sono 16 (ieri erano 27) con 429 tamponi molecolari e 403 antigenici rapidi, per un indice di positività decisamente in calo all’1,9% (ieri 4,9%). In regione si torna sopra quota mille: 1.150 positivi, indice in crescita al 4,5% (ieri 3,1%).

La comunicazione del ministro Speranza

“Ho detto la verità quando era scomoda e sinonimo di sacrifici e lo faccio adesso, prospettando l’inizio di una possibile fase diversa, proprio grazie alla campagna di vaccinazione che oggi supera 14 milioni di somministrazioni – ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell’informativa urgente alla Camera dei deputati sull’andamento della campagna di vaccinazione anti Covid-19, il 15 aprile -. I dati mostrano che vaccinare funziona, con un netto calo dei contagi e dei decessi tra le categorie che sono state più crudelmente colpite, fin dall’inizio, da questa pandemia. Non ci possono essere dubbi o esitazioni solo vaccinando decine di milioni di italiani riconquisteremo le nostre libertà e sarà possibile una duratura ripresa economica”.

In merito al possibile allentamento delle misure di contenimento ha aggiunto: “Abbiamo il dovere di costruire una road map di allentamento graduale e delle restrizioni, che, voglio ricordarlo, sono sempre state approvate all’unanimità in CDM. Vogliamo dare certezze agli italiani e consentire a tutti una stagione nuova, ma in sicurezza come ha detto il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, senza mettere a repentaglio la salute e senza compiere scelte azzardate che ci riporterebbero, in tempi brevi, a nuove chiusure”.

Aggiornamento Italia ore 12 del 15 aprile

A livello nazionale 380 decessi (ieri 469) e 16.974 positivi (ieri 16.168) con 319.633 tamponi (ieri 334.766). I decessi da inizio pandemia sono 115.937, i casi complessivi 3.826.156. In calo gli attuali positivi: 510.023 (nelle 24 ore – 4.637), calano anche i ricoverati nelle terapie intensive, il saldo tra ingressi e uscite segna – 73, i nuovi ingressi sono 211 (ieri 216), per un totale di 3.417. Segno meno anche per i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid, – 782 per un totale di 25.587. In isolamento domiciliare ci sono 481.019 persone (ieri 484.801). I guariti nelle 24 ore sono 21.220 per un totale di 3.200.196.

L’Emilia Romagna registra 33 decessi (ieri 30). I positivi sono 1.150 (ieri 859), con 25.696 tamponi (ieri 27.447). I guariti sono 959, ancora in crescita i casi attivi totali: 65.266 (+ 158 rispetto a ieri), calano invece le terapie intensiva – 5, per un totale di 312, e i ricoverati negli altri reparti Covid: 2.464 (- 126).

I positivi in Italia

In giornata la Lombardia torna ad essere la la regione con più contagi in giornata: 2.722 (2.153), seguono Campania 2.224 (2.212), Puglia 1.867 (1.488), Sicilia 1.450 (1.542), Lazio 1.330 (1.230), Piemonte 1.264 (1.439), Toscana 1.206 (1.168), Emilia Romagna 1.150 (ieri 859), Veneto 1.085 (1.081). Tutte le altre regioni hanno segnalato meno di mille contagiati. Nessuna regione con zero casi di positività.

La situazione nell’Ausl di Imola

Sono state 697 le vaccinazioni eseguite ieri dall’Ausl di Imola, per un totale di 31.084 di cui 21.532 prime dosi e 9,552 seconde dosi.

I nuovi positivi registrati oggi sono 16, con 429 test molecolari e 403 antigenici rapidi refertati. 2 positivi fino ai 14 anni, 1 tra i 15 ed i 24 anni, 5 nella fascia 25-44 anni, 5 nella fascia 45-64 e 3 hanno dai 65 anni in su. 10 sono asintomatici e 6 sintomatici. 11 sono stati individuati dal tracciamento, 14 persone erano già isolate, 1 è riferibile ad un focolaio noto, 1 è stato importato dall’estero.

I guariti sono 39 (ieri 55). I casi attivi scendono a 604 (ieri 629), i casi totali sono 12.018 da inizio pandemia.

34 i ricoveri Covid nei reparti internistici (- 3), 6 in ECU, 14 in terapia intensiva di cui 5 ad Imola, 17 i ricoveri post acuti all’OsCo Covid (- 4), 4 le persone in Covid Hotel.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 354.901 casi di positività, 1.150 in più rispetto a ieri, su un totale di 25.696 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 4,5%.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, le persone dai 75 anni in su e, con l’avvio delle prenotazioni da lunedì, la fascia d’età 70-74 anni.

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 1.213.619 dosi; sul totale, 363.220 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Le informazioni sulla campagna vaccinale in Emilia-Romagna: https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 423 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 476 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 631 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 40,5 anni.

Sui 423 asintomatici, 315 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 33 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione e 16 con gli screening sierologici. Per 52 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede al primo posto Bologna con 217 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia (209). Poi Modena (184), Rimini (98), Ferrara (96). Seguono Parma (88), Forlì (86), Ravenna (68); quindi Cesena (53) e Piacenza (35) e, infine, il Circondario Imolese (16).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 14.312 tamponi molecolari, per un totale di 4.193.731. A questi si aggiungono anche 11.384 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 959 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 277.120.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 65.266 (+158 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 62.490 (+289), il 95,7% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 33 nuovi decessi: 4 a Parma (due donne di 79 e 85 anni e due uomini di 75 e 77); 2 nella provincia di Modena (una donna di 83 anni e un uomo di 82 anni); 18 in provincia di Bologna (cinque donne: una di 51, residente a Imola, e le altre rispettivamente di 82, 87, 88 e 99 anni, e tredici uomini di anni: 60, 62, 71, 77, 79, 83, 85, 86, due di 87, 91 e due di 95 anni); 1 nel ferrarese (un uomo di 74 anni); 3 in provincia di Ravenna (una donna di 93 anni e due uomini di 59 e 86 anni); 3 in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 78 anni e due uomini di 25 e 57 anni); 1 nel riminese (un uomo di 86 anni). Si segnala inoltre il decesso di una donna di 80 anni diagnosticata dall’ Ausl di Modena ma residente nella provincia di Napoli. Nessun decesso nelle province di Reggio Emilia e Piacenza.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 12.515.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 312 (-5 rispetto a ieri), 2.464 quelli negli altri reparti Covid (-126).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 10 a Piacenza (+1), 32 a Parma (+1), 30 a Reggio Emilia (-3), 59 a Modena (-1), 78 a Bologna (-2), 14 a Imola (numero invariato rispetto a ieri), 40 a Ferrara (invariato), 13 a Ravenna (-1), 8 a Forlì (invariato), 5 a Cesena (+1) e 23 a Rimini (-1).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 22.314 a Piacenza (+35 rispetto a ieri, di cui 24 sintomatici), 24.909 a Parma (+88, di cui 51 sintomatici), 42.697 a Reggio Emilia (+209, di cui 137 sintomatici), 60.573 a Modena (+184, di cui 111 sintomatici), 76.238 a Bologna (+217, di cui 160 sintomatici), 12.018 casi a Imola (+16, di cui 6 sintomatici), 21.805 a Ferrara (+96, di cui 28 sintomatici), 27.904 a Ravenna (+68, di cui 50 sintomatici), 15.064 a Forlì (+86, di cui 54 sintomatici), 17.763 a Cesena (+53, di cui 40 sintomatici) e 33.616 a Rimini (+98, di cui 66 sintomatici).

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 10 casi, di cui 9 positivi a test antigenico ma non confermati dal tampone molecolare e 1 caso risultato non Covid-19.

