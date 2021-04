Imola. Ha preso il via alle 12 del 16 aprile su CharityStars l’asta per le luminarie con le parole di Ayrton Senna, che a partire dall’ottobre 2020 hanno brillato, e continueranno a brillare fino al 10 maggio prossimo, nelle strade del centro storico e sono state riprese dalle televisioni di tutto il mondo durante i giorni del Gran Premio di F.1 dell’1 novembre 2020. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Imola e IF – Imola Faenza Tourism Company, il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e il patrocinio della Fondazione Ayrton Senna, con l’obiettivo di onorare la memoria del grande pilota brasiliano, scomparso in seguito all’incidente in pista avvenuto a Imola il 1° maggio del 1994 e, nel contempo, esaudire il suo desiderio di aiutare i bambini in difficoltà. Il ricavato dell’asta sarà infatti devoluto ad organizzazioni senza fini di lucro – che saranno individuate da una commissione di cui saranno parte il Comune di Imola, la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola ed IF – per attivare iniziative di sostegno a bambini, ragazzi e giovani duramente colpiti da questa emergenza socio-sanitaria.

Le luminarie riportano due frasi pronunciate dall’indimenticato campione di San Paolo, che ben esprimono il sogno di Senna, che lo aveva espresso prima di morire alla sua famiglia: restituire parte della ricchezza che lo sport gli aveva regalato alla società, in particolare ai più piccoli, per sostenere il loro diritto a sognare un futuro sereno:

I ricchi non possono / Vivere su un’isola / Circondata da un oceano / Di povertà. / Noi respiriamo / tutti la stessa aria / Bisogna dare a tutti / Una possibilità – Ayrton Senna.

Se una persona / Non ha più sogni / Non ha più alcuna / ragione di vivere / Sognare è necessario / Anche se nel sogno / Va intravista la realtà / Per me / è uno dei principi / Della vita – Ayrton Senna.

Chi acquisterà le luminarie, nel corso dell’asta, che si protrarrà fino alle 18 del 10 maggio 2021, contribuirà così ad attuare l’obiettivo del supporto all’infanzia, molto caro ad Ayrton Senna e portato tuttora avanti dalla Fondazione che reca il suo nome.

Raccolta crowdfunding – Delle 22 luminarie che compongono le due frasi, 21 saranno messa all’asta, mentre la luminaria “tutti la stessa aria” sarà destinata alla raccolta crowdfunding, con una donazione minima di 10 euro e scadenza sempre il 10 maggio. Il ricavato sarà destinato alla riqualificazione della Rocca Sforzesca di Imola: una volta terminata l’emergenza pandemica sarà molto importante far rivivere le eccellenze del territorio e avvicinare anche i più giovani alla storia e cultura. Terminata la raccolta di crowdfunding, per simboleggiare questo progetto, la luminaria verrà esposta all’Autodromo di Imola. Inoltre, il nome di ciascun donatore (o le sue iniziali, se preferisce restare anonimo) che contribuirà a sostenere il progetto tramite il crowdfunding sarà trascritto su una targa celebrativa che sarà esposta sempre all’Autodromo.

Sia per partecipare all’asta sia per partecipare al crowdfunding si accede allo stesso link :

www.charitystars.com/Ayrton (italiano) – www.charitystars.com/Senna (inglese)

“Da circa sei mesi le frasi di Ayrton Senna hanno illuminato la città in una fase difficile, causa la pandemia, e ora parte l’asta che vuole dare una nuova luce di speranza ed un segnale di ripartenza, per superare questo periodo così complicato e carico di difficoltà, attivando nuovi progetti e nuove opportunità di sostegno in particolare ai giovani, che sono stati molto colpiti da questa emergenza. Ringrazio sentitamente la famiglia Senna, con la quale abbiamo condiviso il progetto, che fin da subito ci ha dato la sua piena disponibilità”, sottolinea il sindaco Marco Panieri.

“Vi è una strettissima comunità di intenti fra l’attività della Fondazione Ayrton Senna che si ispira alla sensibilità e alla generosità del pilota e la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. Un sentire comune che ha proprio nella attenzione all’infanzia e alla sua tutela uno dei cardini principali. Ma non è solo questa la ragione che ci ha spinto a prendere parte e ad essere fra i protagonisti di questa iniziativa: la vicinanza con l’Amministrazione comunale e la coralità con la quale tutte le istituzioni cittadine si muovono in occasioni come questa sono un fatto assodato. La Fondazione ha fatto anche in questa occasione la sua parte contribuendo fattivamente alla riuscita di un progetto che, siamo sicuri, avrà un buon successo e potrà concretamente portare un aiuto a tutte le associazioni no profit che si occupano di una categoria particolarmente debole in questi momenti: i nostri bambini e i nostri adolescenti”, dichiara Rodolfo Ortolani, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.

“Non posso che dirmi soddisfatto dell’essere parte di questa iniziativa che arriva a conclusione di un bel percorso di valorizzazione del territorio iniziato la vigilia dello scorso Gran Premio. Il progetto benefico, condiviso con la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e il Comune di Imola, è stato pensato per attivare iniziative di sostegno a bambini, ragazzi e giovani così duramente colpiti da questa pandemia. Un altro modo, in sostanza, per attuare l’obiettivo del supporto all’infanzia, molto caro ad Ayrton Senna” commenta Gianfranco Montanari, presidente IF.

Per maggiori informazioni: IF Imola Faenza Tourism Company tel. 0542 25413 – info@imolafaenza.it.