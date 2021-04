Imola. Dopo il successo delle precedenti edizioni, è al via la terza edizione dell’evento ufficiale di orientamento al mondo del lavoro della sede di Imola dell’Università di Bologna, organizzato in collaborazione con il Settore Placement e orientamento al lavoro dell’Università di Bologna.

Gli studenti e i laureati di tutti i corsi di laurea della sede e in generale dell’ateneo avranno l’opportunità di incontrare, seppur virtualmente ma in modo interattivo, alcune tra le più note eccellenze del territorio sia in ambito aziendale che di enti e istituzioni, e diverse realtà leader a livello nazionale e internazionale, operanti nei settori di interesse delle figure professionali formate dai corsi della sede di Imola dell’Alma Mater, che saranno le vere protagoniste della giornata.

Un’occasione speciale di formazione e orientamento al lavoro, con presentazioni aziendali, dialoghi con i referenti di settore e i responsabili e delle risorse umane, per fare conoscere le competenze tecniche e trasversali richieste nel mondo del lavoro, come funziona oggi il mondo del lavoro, quali sono le opportunità professionali di vario tipo, ma anche cosa si pensa del futuro: il tutto raccontato direttamente dalla voce di enti, aziende e professionisti per dare spunti e per consentire di affrontare al meglio la ricerca di un’occupazione. La sfida: capire come prepararsi al meglio per il proprio futuro.

Il sindaco del Comune di Imola, il direttore generale dell’Ausl di Imola, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e la delegata del Rettore all’inserimento nel mondo del lavoro, unitamente alla referente accademica della sede di Imola dell’Università di Bologna, porteranno il loro saluto nel Live di apertura alle 14, e poi dalle 14.30 si apriranno le stanze virtuali dove ciascun corso di laurea incontrerà gli enti e le aziende di riferimento del proprio settore.

Sito dell’evento: https://eventi.unibo.it/verso-il-lavoro-imola