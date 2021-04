Sono ore intense a livello politico per il varo del nuovo decreto legge che reintrodurrà le zone gialle e tutta una serie di misure di allentamento delle misure fino ad oggi in vigore. Nello stesso tempo si va verso un passaggio di gran parte delle regioni in zona gialla, Emilia Romagna compresa. Se ne saprà di più nelle prossime ore.

Intanto al giornata odierna conferma il calo dell’indice di positività e la riduzione dei ricoveri nelle terapie intensive e nei reparti ordinari Covid.

Purtroppo l’Ausl di Imola segnala un nuovo decesso: una cittadina di Medicina di 82 anni. A livello nazionale sono 364 i morti, 23 in Emilia Romagna. In Italia 13.844 nuovi casi con un indice di positività in calo al 3,9% (ieri 4,1%). In regione i nuovi positivi sono 760 e indice al 2,8% (ieri 2,6%). Nel territorio imolese i casi sono 16 (ieri erano 8) con 254 test molecolari e 312 antigenici rapidi refertati, per un indice di positività che si conferma al 2,8%.

Aggiornamento Italia ore 12 del 21 aprile

A livello nazionale 364 decessi (ieri 390) e 13.844 positivi (ieri 12.074) con 350.034 tamponi (ieri 290.045). I decessi da inizio pandemia sono 117.997, i casi complessivi 3.904.899. Ancora in calo gli attuali positivi: 475.635 (nelle 24 ore – 7.080), segna meno anche per i ricoverati nelle terapie intensive, il saldo tra ingressi e uscite segna – 93, i nuovi ingressi sono155 (ieri 182), per un totale di 3.076. Calano anche per i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid, – 471 per un totale di 22.784. In isolamento domiciliare ci sono 449.775 persone (ieri 456.309). I guariti nelle 24 ore sono 20.552 per un totale di 3.311.267.

L’Emilia Romagna registra 23 decessi (ieri 27). I positivi sono 760 (ieri 740), con 27.263 tamponi (ieri 28.134). I guariti sono 3.160, in calo i casi attivi totali: 58.533 (- 2.423 rispetto a ieri), così come le terapie intensiva: – 4, per un totale di 287 e i ricoverati negli altri reparti Covid: 2.116 (- 55).

I positivi in Italia

La regione con più contagi in giornata è la Lombardia 2.095 (1.670), seguono Campania: 1.881 (1.750), Sicilia 1.288 (1.148), Lazio 1.161 (926), Puglia 1.141 (1.180), Veneto 1.094 (930), Piemonte 1.026 (988). Tutte le altre regioni hanno segnalato meno di mille contagiati. Nessuna regione con zero casi di positività.

La situazione nell’Ausl di Imola

Sono 16 i nuovi positivi, su 254 test molecolari e 312 test antigenici rapidi refertati. 4 positività hanno una età fino ai 14 anni, 1 tra i 15 ed i 24 anni, 4 nella fascia 25-44 anni, 2 nella fascia 45-64 e 5 tra gli ultra65enni. 9 sono gli asintomatici, 7 individuati tramite il tracciamento e 1 per test per categoria, 7 persone erano già isolate e nessuno riferibile ad un focolaio noto.

I guariti sono 32 ieri 38). I casi attivi sono 464 (ieri 481), 12.119 i casi totali da inizio pandemia.

25 pazienti Covid sono ricoverati nei reparti internistici, 4 in ECU, 12 in terapia intensiva (+ 1) di cui 6 ad Imola e 18 all’OsCo Covid.

Ieri sono state eseguite 764 vaccinazioni per un totale di 35.907 da inizio campagna, di cui 25.556 prime dosi e 10.351 seconde dosi.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 360.694 casi di positività, 760 in più rispetto a ieri, su un totale di 27.263 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,8%.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, le persone dai 75 anni in su e quelle nella fascia d’età 70-74 anni.

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 1.361.309 dosi; 412.086 sul totale sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 355 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 269 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 443 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 41,2 anni.

Sui 355 asintomatici, 260 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 34 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 13 con gli screening sierologici, 7 tramite i test pre-ricovero. Per 41 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Reggio Emilia con 157 nuovi casi; poi Bologna (89) e Modena(83). Seguono Ravenna (76), Parma (67) e Ferrara (63); quindi Forlì (59), Rimini (57), Cesena (54). Infine, Piacenza, con 39 nuovi casi, e il Circondario Imolese con 16.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 16.627 tamponi molecolari, per un totale di 4.272.699. A questi si aggiungono anche 10.636 tamponi antigenici rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 3.160 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 289.471.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 58.533 (-2.423 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 56.130 (-2.364), il 96% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 23 nuovi decessi: 1 a Piacenza (un uomo di 79 anni), 3 a Parma (2 donne, di 88 e 93 anni, e un uomo di 91), 2 a Reggio Emilia (entrambi uomini, di 72 e 79 anni), 3 a Modena (tutti uomini, rispettivamente di 78, 80 e 84 anni), 3 a Bologna (un uomo di 52 anni e 2 donne, di 52 e 82 anni, quest’ultima deceduta a Imola), 2 a Ferrara (entrambi uomini, di 57 e 92 anni), 3 nel ravennate (una donna di 90 anni e 2 uomini, di 69 e 85 anni), 2 in provincia di Forlì-Cesena (entrambi uomini, di 78 e 84 anni), 4 nel riminese (un uomo di 70 anni e 3 donne, rispettivamente di 82, 85 e 91 anni).

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 12.690.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 287 (-4 rispetto a ieri), 2.116 quelli negli altri reparti Covid (-55).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 11 a Piacenza (-1 rispetto a ieri), 32 a Parma (+2), 31 a Reggio Emilia (+3), 44 a Modena (-4), 76 a Bologna (-6), 12 a Imola (+1), 37 a Ferrara (+2), 12 a Ravenna (+2), 6 a Forlì (-1), 4 a Cesena (invariato) e 22 a Rimini (-2).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 22.571 a Piacenza (+39 rispetto a ieri, di cui 15 sintomatici), 25.385 a Parma (+67, di cui 27 sintomatici), 43.509 a Reggio Emilia (+157, di cui 76 sintomatici), 61.552 a Modena (+83, di cui 38 sintomatici), 77.258 a Bologna (+89, di cui 60 sintomatici), 12.119 casi a Imola (+16, di cui 7 sintomatici), 22.179 a Ferrara (+63, di cui 19 sintomatici), 28.489 a Ravenna (+76, di cui 55 sintomatici), 15.445 a Forlì (+59, di cui 40 sintomatici), 18.076 a Cesena (+54, di cui 37 sintomatici) e 34.111 a Rimini (+57, di cui 31 sintomatici).

Rispetto a quanto comunicato nei giorni precedenti, sono stati eliminati 7 casi, di cui 6 positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare e uno giudicato non Covid-19.