Come vi avevamo riportato nella news di gennaio, quando si auspicava che i problemi di surriscaldamento della PS5 fossero stati risolti dagli sviluppatori, abbiamo deciso di andare un po’ più a fondo sull’argomento, per avere un quadro completo dei problemi noti che riguardano la Playstation 5.

Abbiamo deciso di interpellare Dedoshop che ha reso disponibile il servizio di riparazione Ps5 come alternativa alla garanzia ufficiale di Sony nel caso si avessero problemi con la propria console e si decidesse per una riparazione a spese proprie.

Piccolo escursus: Dedoshop ha rilevato da qualche anno l’attività di Hardstore, famoso negozio e centro di assistenza locato, fino a diversi anni fa, a San Marino, che divenne agli inizi degli anni 2000 un vero e proprio punto di riferimento per le novità in fatto di videogame.

Da alcune domande specifiche sull’argomento risulta che la maggior parte delle riparazioni eseguite fino ad adesso sulla Play 5 sono state fatte a causa di problemi quali la porta HDMI rotta a causa di inserimenti maldestri del cavo, urti, oppure per cadute della console involontarie che hanno “reso impossibile” ricorrere per i possessori alla garanzia ufficiale.

I possessori di PS5, ci comunicano, sono ancora troppo pochi nel mondo ed in particolare in Italia, a causa del basso numero di console diponibili; niente a che vedere con il lancio della precedente generazione di console, dove ogni giocatore poteva acquistare senza limiti di disponibilità la propria console e potersela godere.

L’esiguo numero di console disponibili al lancio nel novembre dello scorso anno, è stato causato soprattutto dai ritardi di approvvigionamento dovuti alla pandemia, che ha rallentato attivamente il rifornimenti di materia prima a livello di Hardware per approntare un’adeguata produzione e conseguente immissione sul mercato.

Possono quindi stare tranquilli (almeno riassumendo i numeri di console che sono state mandate in assistenza fuori garanzia) i possessori della nuova console di Sony: le console che non riescono a raffreddare sono poche, e per diverse di queste il problema era causato da guasti accaduti alla ventola interna per cadute o altri accadimenti che non possono essere imputati alla console in se stessa ed al relativo funzionamento.

Ovviamente potete inviare la vostra console direttamente in assistenza se questa presenta dei problemi dovuti specificatamente al funzionamento; la garanzia ufficiale copra diversi tipi di guasti e tutti i difetti di funzionamento non causati dal possessore.

Per qualsiasi problema a livello di software invece, gli sviluppatori stanno facendo un lavoro egregio, sono già diverse le patch per correggere bug presenti nel sistema operativo; i rilasci frequenti dei nuovi firmware sono stati risolutivi in molti casi.