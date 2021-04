Imola. Il Comune ha dato il via libera a 880mila euro di investimenti, di cui 670mila euro di risorse comunali e 210mila euro da contributi statali, per lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo in tre scuole primarie. La giunta comunale, infatti, nei giorni scorsi ha approvato i progetti esecutivi, redatti da Area Blu, dei lavori di adeguamento normativo per l’ottenimento del Certificato prevenzione incendi nella scuola primaria “Campanella”, nella scuola primaria Ponticelli e nella scuola primaria e infanzia “G. Rodari”. Nel complesso, le tre scuole accolgono 573 alunni.

In tutti e tre gli edifici scolastici lo svolgimento dei lavori è previsto durante la sospensione estiva dell’attività didattica, in modo da non interferire con le lezioni ed essere pronti a settembre, alla riapertura delle scuole. Il Comune, infatti, è impegnato ad accelerare le procedure burocratiche e programmare gli interventi in modo da non penalizzare le attività scolastiche, già messe a dura prova dalla pandemia. Questi lavori rientrano nel più vasto programma di interventi finalizzati al risanamento, alla sicurezza ed alla rigenerazione energetica degli edifici scolastici di proprietà, per i quali l’Amministrazione comunale ha messo a bilancio per il 2021 oltre 3,9 milioni di euro e complessivamente circa 14 milioni di euro di investimenti nel triennio 2021/2023.

“Come ho avuto modo di dire anche in precedenti occasioni, per la giunta il tema delle scuole è una priorità strategica – commenta Pierangelo Raffini, assessore ai Lavori pubblici -. Questi sono gli atti concreti che seguono alle dichiarazioni di progetto: iniziamo a mettere “a terra” gli interventi e siamo impegnati a mantenere i tempi, in modo di poter garantire i lavori nel periodo estivo, quando le scuole non hanno lezioni e non si interferisce con l’attività didattica”.

Da parte sua, Fabrizio Castellari, vicesindaco ed assessore alla Scuola sottolinea: “Continua l’investimento verso le scuole, che sono la priorità del Piano triennale messo in campo da questa Amministrazione comunale. Tra gli investimenti programmati negli anni, gli adeguamenti progressivi alla normativa vigente godono di un’ulteriore priorità. In un quadro economico complessivo di risorse certamente non infinte, è da sempre nel dna di questa comunità prestare grande attenzione alla formazione ed ai servizi educativi e in questo caso agli edifici che li accolgono. Ecco la ragione di questi ulteriori investimenti”.

Scuola primaria ‘Campanella’ – Per quanto riguarda la scuola primaria ‘Campanella’ gli interventi prevedono un investimento pari a un quadro economico complessivo di 290mila euro, di cui 220mila euro finanziati dal Comune e 70mila euro da contributo statale assegnato. Gli interventi prevedono, fra l’altro, l’adeguamento degli infissi lungo le vie d’esodo, la sostituzione della pavimentazione della palestra, con nuova pavimentazione in PVC sportivo multistrato compatto. Inoltre, i locali adibiti a deposito e archivio saranno opportunamente suddivisi in compartimenti con nuove porte. Verranno adeguati la segnaletica di sicurezza, l’impianto idraulico- meccanico e quello elettrico, potenziando l’illuminazione di sicurezza, dopo anche una sua accurata manutenzione. Saranno sostituite le tapparelle esistenti in pvc, presenti nella maggior parte delle finestre sia sul prospetto Est sia sul prospetto Ovest, con nuovi avvolgibili in alluminio adeguatamente coibentate termicamente. Infine, verrà sostituito il parapetto del ballatoio al primo piano, con uno nuovo di altezza dal pavimento pari a m. 1,40.

Scuola primaria ‘Ponticelli’ – Per quanto riguarda la scuola primaria ‘Ponticelli’ gli interventi prevedono un investimento pari a un quadro economico complessivo di 220mila euro, di cui 150mila finanziati dal Comune e 70mila euro da contributo statale assegnato. L’edificio scolastico è composto da due blocchi: il primo realizzato agli inizi del ‘900, ampliato nel 1976 attraverso la realizzazione di un secondo blocco accostato e collegato al primo. Gli interventi prevedono, fra l’altro, l’adeguamento della scala interna e dei sistemi di vie di esodo nel blocco originario; la realizzazione dell’uscita di sicurezza sulla scala esterna al primo piano, la rimozione e sostituzione dei controsoffitti presenti nei locali al piano rialzato, sempre del blocco originario; la ripavimentazione dell’aula per le attività libere; la sostituzione degli infissi interni in legno posti lungo le vie di esodo e la realizzazione di un nuovo locale deposito al piano interrato nel blocco originario. Inoltre, verrà resa indipendente rispetto al resto dell’edificio la centrale termica esistente al piano interrato del blocco originario. Sarà realizzato un nuovo impianto antincendio e la segnaletica di sicurezza. Infine, saranno ricavati nuovi ambienti, riorganizzando spazi già presenti, uno destinato a cucinetta per dividere in porzioni singole i pasti ed uno ad uso esclusivo come spogliatoio del personale.

Scuola primaria e infanzia ‘G. Rodari’ – Per quanto riguarda la Scuola primaria e infanzia ‘G. Rodari’ gli interventi prevedono un investimento pari a un quadro economico complessivo di 370mila euro, di cui 300mila euro finanziati dal Comune e 70mila euro da contributo statale assegnato. I lavori riguardano un edificio adibito a uso scolastico fin dalla metà degli anni ’70, che oggi ospita una sezione di scuola primaria, due sezioni di scuola materna e una palestra. Le opere previste prevedono, fra l’altro, la rimozione e sostituzione delle controsoffittature presenti in palestra, nelle zone mensa al piano seminterrato e ingresso. Saranno sostituiti anche tutti i sistemi di apertura a spinta delle porte presenti lungo le vie di fuga e adeguato il senso di apertura di alcune delle suddette porte; verranno cambiati anche alcuni infissi non adeguati agli schemi di esodo previsti; il sistema di idranti presente ad oggi, verrà sostituito con un sistema a naspi (di più facile utilizzo da parte di chiunque) e implementato laddove carente.