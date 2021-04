Castel San Pietro Terme (BO). Tanta commozione e parole di gratitudine in piazza XX Settembre per l’ultimo saluto a Pierluigi Franzoni, volontario e per oltre un decennio responsabile della sede castellana, scomparso a causa di una malattia incurabile, all’età di 72 anni. Presenti il sindaco Fausto Tinti e i volontari della Croce rossa italiana, sede di Castel San Pietro Terme. A testimoniare l’affetto di tutta la città, sul balcone centrale del Municipio è stata esposta la bandiera della Cri legata a lutto.

“Pierluigi Franzoni è stato un punto di riferimento per tutti i volontari della Croce rossa di Castel San Pietro Terme per tanti anni – ha affermato il sindaco Fausto Tinti -, e un castellano che ha dato tanto alla nostra comunità. Lo onoriamo e lo salutiamo con grande affetto e ci stringiamo al dolore della sua famiglia. Buon viaggio, Pierluigi, Castel San Pietro Terme non ti dimenticherà”.

“Pierluigi ha prestato servizio come Volontario fino agli ultimi tempi ed è stato un referente amato da tutti – ricorda Claudio Bertoli, attuale delegato della sede castellana che conta più di 70 volontari -. Dal momento in cui è andato in pensione, ha dedicato tutto il suo tempo libero a servire la Croce rossa italiana e la popolazione del territorio di Castel San Pietro Terme. Ha iniziato come semplice volontario e, grazie alle sue grandi capacità e dedizione, è stato nominato commissario Cri, quando la sede di Castel San Pietro era delegazione del Comitato di Imola, e in seguito, con il passaggio al Comitato di Bologna fu nominato delegato del gruppo dei volontari. Sin dal suo arrivo nell’Associazione si è prodigato per essere sempre a disposizione del prossimo, delle persone bisognose, lavorando a fianco a fianco alle altre associazioni del Comune. Aveva una parola buona per tutti e il suo sorriso rifletteva il suo animo gentile, per questo sarà sempre ricordato nel cuore di ognuno di noi”.