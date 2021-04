Cesena. Dopo la terza prova regionale Allieve Gold, un altro ottimo risultato per la Ginnastica Biancoverde. Oro e argento per Anna Villa ed Elisa Calderoni al termine delle tre prove regionali del Campionato italiano Allieve Gold di quarto livello della Federazione Ginnastica d’Italia. Malgrado alcuni errori commessi in questa terza prova, le due atlete salgono comunque sul podio anche nell’ultima gara regionale con Elisa al secondo e Anna al terzo posto.

Nel terzo livello, migliora ancora Anastasia Kozicka che si piazza al sesto posto della terza prova ed è così complessivamente settima del Campionato regionale 2021.

Le allieve di secondo livello Alice Barboni e Alissa Minguzzi Yuna a Cesena, avendo inserito qualche nuovo elemento, commettono qualche caduta giungendo rispettivamente ottava e decima; si piazzano così al nono ed undicesimo posto del Campionato (somma delle due migliori prove disputate).

Ora, in attesa delle graduatorie di ammissione delle finali nazionali di maggio (con qualifica già sicura solo per Villa e Calderoni, campionessa e vicecampionessa regionali) continuano gli allenamenti ad Imola nella palestra di via Ercolani, per migliorare ed incrementare ulteriormente il programma tecnico individuale di queste giovanissime ginnaste.