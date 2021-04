Una giornata senza decessi nell’Ausl di Imola. I positivi sono 20 con 456 test molecolari e 560 antigenici rapidi refertati, per un indice in calo al 2% (ieri 3%). In Italia i morti sono 301, con 8.444 nuovi casi, un numero che risente del calo dei tamponi nella giornata festiva del 25 aprile. Infatti l’indice di positività si attesta sul 5,8% (ieri 5,5%). In Emilia Romagna 17 decessi, 936 nuovi positivi e indice al 7,4% (ieri 6%).

Aggiornamento Italia ore 12 del 26 aprile (dati del 25 aprile)

A livello nazionale 301 decessi (ieri 217) e 8.444 positivi (ieri 13.158) con 145.819 tamponi (ieri 239.482). I decessi da inizio pandemia sono 119.539, i casi complessivi 3.971.114. In calo gli attuali positivi: 452.812 (nelle 24 ore – 8.400), così come i ricoverati nelle terapie intensive, il saldo tra ingressi e uscite segna – 13, i nuovi ingressi sono 132 (ieri 114), per un totale di 2.849. Calano leggermente anche i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid, – 27 per un totale di 20.635. In isolamento domiciliare ci sono 429.328 (ieri 437.688). I guariti nelle 24 ore sono 16.539 per un totale di 3.398.763.

L’Emilia Romagna registra 17 decessi (ieri 23). I positivi sono 936 (ieri 1.001), con 12.645 tamponi (ieri 16.532). I guariti sono 2.874, in calo i casi attivi totali: 48.523 (- 1.955 rispetto a ieri), nelle terapie intensive sono ricoverate 268 persone (+ 3 rispetto a ieri), crescono anche i ricoverati negli altri reparti Covid: 1.861 (+ 19).

I positivi in Italia

Nella giornata del 25 aprile sono solo due le regioni che segnalano più di mille casi: Campania: 1.282 (1.854) e Sicilia 1.069 (1.061). Tutte le altre regioni hanno segnalato meno di mille contagiati. Nessuna regione con zero casi di positività.

La situazione di ieri >>>>

La situazione in Italia in tempo reale >>>>

Le vaccinazioni in Italia >>>>

La situazione nell’Ausl di Imola

Ieri sono state 449 le vaccinazioni eseguite sul territorio, per un totale di 39721 da inizio campagna, di cui 27593 prime dosi e 12.127 seconde dosi.

Sono 20 i nuovi positivi (ieri 19), su 456 test molecolari e 560 antigenici rapidi refertati. 5 soggetti positivi hanno una età fino ai 14 anni, 1 tra i 15 ed i 24 anni, 6 tra i 25 ed i 44 anni, 6 sono nella fascia di età 45-64 e 2 hanno più di 65 anni. 10 sono gli asintomatici, tutti individuati tramite il tracciamento, 12 persone erano già isolate, nessuna collegata a focolaio già noto.

I guariti sono 71 (ieri 8). In calo i casi attivi: 423 (ieri 474), 12.223 i casi totali da inizio pandemia. Oggi non registriamo decessi.

11 pazienti Covid sono ricoverati nei reparti internistici (- 5), 3 in ECU (- 1), 15 all’OsCo Covid (+ 1), 11 in terapia intensiva (5 ad Imola).

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 365.715 casi di positività, 936 in più rispetto a ieri, su un totale di 12.645 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri, pari al 7,4%,non è indicativa dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni e le persone dai 70 anni in su, mentre da oggi sono aperte le prenotazioni anche per la fascia d’età 65-69.

Le vaccinazioni in Emilia Romagna >>>>

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 1.498.893 dosi; sul totale, 471.974 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Tutte le informazioni sulla campagna vaccinale>>>>

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 402 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 361 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 466 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 36,7 anni.

Sui 402 asintomatici, 292 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 18 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 26 con gli screening sierologici, 4 tramite i test pre-ricovero. Per 62 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 185 nuovi casi, seguita da Modena (161); poi Reggio Emilia (109), Rimini (96), Parma (94) e Ravenna (90); quindi Cesena (61), Forlì (46), Piacenza (41), Ferrara (33) e, infine, il Circondario Imolese (20).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 9.513 tamponi molecolari, per un totale di 4.338.082. A questi si aggiungono anche 3.132 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.874 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 304.391.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 48.523 (-1.955 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 46.394 (-1.977), il 95,6% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 17 nuovi decessi: 5 residenti a Bologna (3 donne di 61, 82 e 89 anni e 2 uomini di 82 e 86 anni), 3 a Ferrara (3 donne di 62, 88 e 97 anni), 3 a Parma (2 donne di 82 e 86 anni e 1 uomo di 90), 2 a Modena (1 uomo di 61 anni e 1 donna di 68), 1 a Ravenna (1 donna di 96 anni), 1 a Reggio Emilia (1 donna di 98 anni) e 1 a Rimini (1 uomo di 95 anni). Tra i decessi rientra anche una donna di 67 anni, residente fuori regione ma diagnosticata dall’Ausl di Ravenna. Non risultano decessi in provincia di Piacenza e di Forlì-Cesena.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 12.801.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 268 (+3 rispetto a ieri), 1.861 quelli negli altri reparti Covid (+19).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 11 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 30 a Parma (+1), 32 a Reggio Emilia (+2), 39 a Modena (invariato), 74 a Bologna (+1), 11 a Imola (invariato), 28 a Ferrara (-3), 11 a Ravenna (invariato), 7 a Forlì (+1), 6 a Cesena (+1) e 19 a Rimini (invariato).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 22.767 a Piacenza (+41 rispetto a ieri, di cui 17 sintomatici), 25.885 a Parma (+94, di cui 44 sintomatici), 44.213 a Reggio Emilia (+109, di cui 64 sintomatici), 62.396 a Modena (+161, di cui 102 sintomatici), 78.176 a Bologna (+185, di cui 97 sintomatici), 12.223 casi a Imola (+20, di cui 10 sintomatici), 22.425 a Ferrara (+33, di cui 8 sintomatici), 28.947 a Ravenna (+90, di cui 55 sintomatici), 15.768 a Forlì (+46, di cui 39 sintomatici), 18.386 a Cesena (+61, di cui 44 sintomatici) e 34.529 a Rimini (+96, di cui 54 sintomatici).

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 3 casi, 2 in quanto positivi a test antigenico ma non confermati dal tampone molecolare e 1 perché giudicato non Covid-19.