Imola. Si svolgerà lungo tutto il mese di maggio la prima edizione della manifestazione “Caterina’s Day – Alla corte di Caterina Sforza”. Ideata, promossa e organizzata dall’Associazione IMOLA Experience, l’iniziativa verrà realizzata in collaborazione con i Musei Civici di Imola e con la partecipazione attiva di altre 15 realtà del territorio. Dal 2 al 30 maggio si susseguiranno sul web e in città conferenze, mostre, eventi e laboratori incentrati sulla figura del personaggio storico di Caterina Sforza, Signora della città di Imola dal 1477 al 1499.

Imola Experience lavora sul progetto del Caterina’s Day dall’agosto del 2019 da un’idea della socia Licia Dicecca ed era già pronta un’edizione “0” nel 2020 ma, a causa delle restrizioni sanitarie, è stato ritenuto opportuno posticipare a quest’anno. L’evento, che si pone nella volontà di diventare un appuntamento annuale, è stato ideato, per I’edizione 2021, di un ricco programma “misto” che consente di realizzare le iniziative nel rispetto delle regole sanitarie. Il progetto grafico è stato ideato e realizzato da Benedetto Pascucci, grafico studente dell’Accademia di Belle Arti di Bologna.

Il 2 e il 9 maggio si susseguiranno sul web conferenze e laboratori per consentire a tutti di partecipare in sicurezza. Per presentare l’evento in questo suo primo anno, domenica 2 maggio alle ore 15.00 sulla pagina Facebook “Caterina’s Day – Alla corte di Caterina Sforza” si partirà con l’appuntamento “CATERINA E’ TORNATA”, a cura della presidente di Imola Experience Laura Sangiorgi Cellini, durante il quale gli organizzatori dell’evento racconteranno alla cittadinanza i dettagli di questo nuovo evento cittadino. Sempre sulla stessa pagina social alle ore 15.45 l’Associazione turistica Pro Loco di Imola proporrà l’introduzione storica “CATERINA SFORZA: VITA E LEGGENDA” condotta da Fabrizia Fiumi. A seguire alle 16.30 è in agenda l’incontro “CATERINA NELLA LETTERATURA”, una chiacchierata con gli autori che hanno scritto sulla Tigre di Romagna: Lisa Laffi, Carla Maria Russo, Francesca Riario Sforza e Marco Viroli. Alle 17.00 il Centro di lingue Ideas in Action offrirà sulla piattaforma di Zoom il workshop in lingua inglese “MY NAME IS SFORZA, CATERINA SFORZA! “ dedicato ai ragazzi (10-14 anni).

Nelle successive domeniche di maggio (16, 23 e 30) il programma della kermesse prosegue cambiando la propria fruibilità da online a “in presenza” seguendo le modalità consentite dalle regole in vigore, ovvero su prenotazione e con un numero limitato di partecipanti. Sulla pagina Facebook dell’evento “ Caterina’s Dat – Alla corte di Caterina Sforza” si potranno trovare tutte le indicazioni per prenotarsi per ogni specifica iniziativa, mentre l’ufficio IAT del Comune di Imola sarà a disposizione per fornire informazioni.

Protagonista delle giornate del 16 e del 23 maggio saranno la Rozza Sforzesca e il centro storico di Imola che fungeranno da splendide cornici della narrazione del ricordo delle gesta di Caterina.Qui si alterneranno visite guidate, rievocazioni storiche e laboratori per bambini.

Dal 16 al 23 maggio alla Salannunziata saranno visibili al pubblico le mostre “I gioielli di Imola” realizzata grazie al gemellaggio culturale con l’Istituto orafo “Margaritone” di Arezzo e “Il volto di Caterina, esposizione dei migliori elaborati degli studenti che hanno partecipato all’omonimo Concorso Letterario.

Il 29 maggio si svolgerà l’ultimo incontro culturale della manifestazione che si terrà al Piratello di Imola e domenica 30 maggio saranno i ristoranti e i bar della città aderenti a proporre un piatto, un dolce, un aperitivo creato in onore della Tigre di Romagna.

Il Caterina’s Day si svolge infatti anche come un progetto di marketing territoriale, perciò anche parallelamente nella volontà di coinvolgere le realtà economiche all’unione di intenti sul Brand Caterina Sforza affinchè questo filone possa diventare anche motore trainante di una nuova filiera economica.

L’edizione 2021 della Kermesse vede la rinascita dei Quartieri di Imola che prendono spunto dalla divisione della città che nel 1300 vedeva all’interno delle mura i seguenti rioni: San Cassiano, Sant’Egidio, San Matteo e San Giovanni, e portano come emblema gli stemmi utilizzati negli anni ‘60 e gentilmente concessi dall’Associazione Turistica Pro Loco di Imola. L’idea, nata dall’entusiasmo di Luca Salvadori, socio di Imola Experience, è quella di creare un Torneo Sforzesco per celebrare la Signoria Sforza per sfidarsi ogni anno in una o più gare di balestra da braccio in occasione dei Caterina’s Day. Si parte con un torneo di balestrieri, ma si pensa già ad arricchire il torneo con altre sfide, tipiche di inizio Rinascimento.

Caterina’s Day è un evento collettivo, realizzato cioè grazie alla partecipazione di numerose realtà del territorio che, con la peculiarità della loro attività, rendono possibile una manifestazione così ricca e variegata. Oltre ad Imola Experience, che è ideatrice, promotrice e organizzatrice, le realtà coinvolte nel progetto “Caterina’s Day – Alla corte di Caterina Sforza” sono (in ordine alfabetico): Ascom Confcommercio Imola, Associazione culturale “Benvenuto da Imola”, Associazione culturale Eredità e Memoria, Associazione culturale “G.Scarabelli”, Associazione culturale “I Difensori della Rocca”, Associazione culturale “La Corte delle Spade”, Associazione culturale “San Macario”, Associazione ProLoco Imola, Associazione storico culturale “Società dei Vai”, Centro linguistico Ideas in Action, Centro linguistico inlingua , CNA Imola, Confesercenti Imola, “Il Mosaico” Coop. Sociale Onlus e Reenactment Advisor – Federico Marangoni.

Sono partners tecnici SDJ Packaging, Sem.ar , l’Associazione culturale Bella Osservanza di Imola e lo studio di comunicazione Comuni-Care di Laura Sangiorgi Cellini che ha ideato e realizzato la campagna di marketing e comunicazione.

Sono sponsor dell’iniziativa la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, il Gruppo Cantelli, Curti, CNA Imola e il forno “Il Gusto”.