Faenza. Per il secondo anno consecutivo, causa emergenza sanitaria, la cena itinerante si svolgerà nel format casalingo per dare un significativo supporto a tutti coloro che lavorano nella ristorazione nel pieno rispetto delle regole dettate dalla situazione.

In particolare, per l’evento sono stati coinvolti rispettivamente 24 ristoranti, 3 botteghe, 31 cantine e 2 birrifici della nostra regione. Molte anche le nuove collaborazioni, come ad esempio quella con l’Enoteca regionale di Dozza, altre enoteche emiliane e Agrofficina, locale di Rimini che propone pietanze interamente vegetali.

Come ogni anno viene interpretato un nuovo tema da parte di un’artista: quello 2021 è Daj’nte fat e l’artista coinvolta è la ceramista Luce Raggi, che per l’occasione ha realizzato una ciotola (50 pezzi in edizione limitata da 20 euro l’uno, prenotabili all’apposito form online) e ha disegnato un muro in via Sant’ Ippolito, cuore pulsante del Distretto A, luogo in cui, in tempi di “non emergenza”, si celebrava il “Distretto A Weekend”.

Il programma prevede diversi appuntamenti gastronomici: si inizierà a partire dal 5 maggio e si terminerà l’ultimo weekend del mese, con menù da asporto insoliti e suggestivi da abbinare a una bottiglia di vino o ad un drink di ottima qualità, come ad esempio il Gin Tonic di Monica&Tonica, barlady che da anni sperimenta sempre miscele nuove ed insolite, oltre a proporre i classici standard del mondo del beverage; tra i ristoranti coinvolti troviamo ad esempio La Baita, O’Fiore mio, Postrivoro, Loco Squad, Akami, Cappelletto al Contrario, Pesciò ed altri. Tutti collaboreranno con birrifici o cantine vinicole del territorio regionale.

Per tutte le informazioni: www.distrettoa.it.