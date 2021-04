Dopo due giorni sotto, oggi l’Emilia Romagna torna sopra quota mille positivi in un giorno: 1.206 con un indice di positività in crescita al 3,9% (ieri 3,1%). Nell’Ausl di Imola giornata senza decessi, ma con 26 casi (ieri 17) con 423 test molecolari e 396 antigenici rapidi refertati, per un indice in crescita al 3,2% (ieri 2,5%). Una crescita che viene confermato anche in Italia con l’indice Rt che torna a 0,85 (dopo il 0,81 della scorsa settimana), mentre cala l’indice di positività: 3,9% (ieri 4,3%). I morti nelle 24 ore sono 263, con 13.446 nuovi casi. Intanto dalla Cabina di regia arriva il solito resoconto settimanale che riporta la Sardegna in arancione, mentre la Valle d’Aosta torna in rosso dopo una settimana. Tutto il resto è stabile rispetto a sette giorni fa.

Aggiornamento Italia ore 12 del 30 aprile (dati del 29 aprile)

La buona notizia è che continua il calo dei ricoverati nelle terapie intensive, il saldo tra ingressi e uscite oggi segna – 57, i nuovi ingressi sono 137 (ieri 129), per un totale di 2.583. I decessi sono 263 (ieri 288) e 13.446 positivi (ieri 14.320) con 338.771 tamponi (ieri 330.075). I morti da inizio pandemia sono 120.807, i casi complessivi sono 4.022.653. In calo gli attuali positivi: 436.270 (nelle 24 ore – 2.439), calano anche i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid, – 411, per un totale di 18.940. In isolamento domiciliare ci sono 414.747 (ieri 416.718). I guariti nelle 24 ore sono 15.621 per un totale di 3.465.576.

L’Emilia Romagna registra 17 decessi (ieri 16). I positivi sono 1.206 (ieri 979), con 30.758 tamponi (ieri 31.944). I guariti sono 483, tornano a crescere i casi attivi totali: 43.651 (+ 706 rispetto a ieri), nelle terapie intensive sono ricoverate 226 persone (- 8 rispetto a ieri), i ricoverati negli altri reparti Covid sono 1.732 (- 32).

I positivi in Italia

La Lombardia è la regione con più casi in giornata: 2.214 (2.306), seguono Campania: 1.898 (1.986), Puglia 1.344 (1.501), Emilia Romagna 1.206 (ieri 979), Lazio 1.151 (1.124), Piemonte 1.036 (1.084). Tutte le altre regioni hanno segnalato meno di mille contagiati. Nessuna regione con zero casi di positività.

La situazione nell’Ausl di Imola

1326 vaccinazioni eseguite ieri. Record assoluto di attività ai centri vaccinali dell’Ausl di Imola. L’Azienda USL di Imola ieri ha testato la propria organizzazione vaccinale, in attesa dell’arrivo di un numero di vaccini che permetta giornalmente di superare le 1.200 vaccinazioni. Un test superato brillantemente, con 1.326 vaccinazioni inoculate, di cui 741 prime dosi e 585 seconde dosi. 254 quelle eseguite al Centro congressi Artemide-Hotel Castello di Castel San Pietro Terme, 428 al Centro sociale La Tozzona di Imola, 491 all’Auditorium Osservanza di Imola e le altre a domicilio, in ospedale e nelle Case della Salute. “Abbiamo dimostrato che la nostra organizzazione ed i nostri bravissimi professionisti e volontari, che con l’occasione desidero ringraziare, possono spingere la macchina a grande velocità – ha dichiarato il Direttore generale Andrea Rossi –. Ora attendiamo presto una quantità di dosi vaccinali che ci permetta di lavorare ogni giorno a questo ritmo ed accelerare l’immunizzazione dei nostri cittadini. Coinvolgendo anche i medici di medicina generale, che ci hanno già garantito la collaborazione, il potenziale diventerà davvero importante”.

Da inizio campagna il totale di vaccinazioni eseguite dall’Ausl di Imola è di 43.387, di cui 29.517 prime dosi e 13.870 seconde dosi.

Situazione Epidemiologica

Sono 26 i nuovi positivi (ieri 17), su 423 test molecolari e 396 antigenici rapidi refertati. 3 soggetti positivi hanno una età fino ai 14 anni, 5 tra i 15 ed i 24 anni, 4 tra i 25 ed i 44 anni, 8 sono nella fascia di età 45-64 e 6 hanno più di 65 anni. 17 sono gli asintomatici e 9 i sintomatici, tutti individuati tramite il tracciamento, 13 persone erano già isolate, nessuna collegata a focolaio già noto.

I guariti sono 41 (ieri 23). I casi attivi sono 377 (ieri 392), 12.305 i casi totali da inizio pandemia. Oggi non registriamo decessi.

8 pazienti Covid sono ricoverati nei reparti internistici (- 3), 4 in ECU, restano 11 in terapia intensiva (5 ad Imola) e 12 all’OsCo Covid.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 369.250 casi di positività, 1.206 in più rispetto a ieri, su un totale di 30.758 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,9%.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni e le persone dai 70 anni in su, mentre da lunedì sono aperte le prenotazioni anche per la fascia d’età 65-69, con le prime vaccinazioni già effettuate.

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 1.638.979 dosi; sul totale, 532.110 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 482 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 425 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 714 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 38,6 anni.

Sui 482 asintomatici, 365 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 33 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 21 con gli screening sierologici, 10 tramite i test pre-ricovero. Per 53 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 247 nuovi casi, seguita da Modena (193), Reggio Emilia (151) e Parma (146); poi Ravenna (106), Rimini (86), quindi Forlì e Cesena (entrambe con 64 nuovi casi), Piacenza (63) e Ferrara (60). Infine, il Circondario imolese (26).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 15.096 tamponi molecolari, per un totale di 4.404.747. A questi si aggiungono anche 15.662 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 483 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 312.018.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 44.356 (+706 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 42.398 (+745), il 95,6% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 17 nuovi decessi: 1 nel piacentino (un uomo di 70 anni), 3 nel parmense (2 donne, di 62 e 96 anni, e un uomo di 72 anni), 3 in provincia di Reggio Emilia (tutti uomini, rispettivamente di 75, 77 e 92 anni), 2 in provincia di Modena (una donna di 81 anni e un uomo di 78), 4 in provincia di Bologna (3 donne, rispettivamente di 62, 91 e 93 anni, e un uomo di 89 anni), 1 nel ferrarese (un uomo81 anni), 1 a Ravenna (un uomo di 85 anni), 2 in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 91 anni e un uomo di 82). Nessun decesso nel riminese.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 12.876.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 226 (-8 rispetto a ieri), 1.732 quelli negli altri reparti Covid (-32).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 9 a Piacenza (-1 rispetto a ieri), 22 a Parma (-2), 28 a Reggio Emilia (+1), 34 a Modena (-1), 56 a Bologna (-5), 11 a Imola (numero invariato rispetto a ieri), 25 a Ferrara (+1), 12 a Ravenna (invariato), 6 a Forlì (+1), 7 a Cesena (invariato) e 16 a Rimini (-2).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 22.945 a Piacenza (+63 rispetto a ieri, di cui 43 sintomatici), 26.204 a Parma (+146, di cui 76 sintomatici), 44.724 a Reggio Emilia (+151, di cui 74 sintomatici), 62.913 a Modena (+193, di cui 134 sintomatici), 78.898 a Bologna (+247, di cui 197 sintomatici), 12.305 a Imola (+26, di cui 9 sintomatici), 22.598 a Ferrara (+60, di cui 8 sintomatici), 29.243 a Ravenna (+106, di cui 41 sintomatici), 16.002 a Forlì (+64, di cui 51 sintomatici), 18.565 a Cesena (+64, di cui 51 sintomatici) e 34.853 a Rimini (+86, di cui 40 sintomatici).

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi è stato eliminato un caso, positivo a test antigenico ma non confermato dal tampone molecolare.