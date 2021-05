Imola. Mercoledì 5 maggio alle 15 si terrà il Virtual Open Day della sede di Imola dell’Università di Bologna. La sede di Imola dell’Alma Mater invita tutti gli studenti delle scuole del territorio ma non solo ad un evento online di orientamento, in un momento in cui sono chiamati a fare una scelta molto importante per il proprio futuro, quella di iscriversi all’Università.

La sede di Imola è orgogliosa di aprire le proprie porte e mostrare agli studenti e alle loro famiglie la qualità di tutti gli spazi e di tutte le sue dotazioni e di presentare i propri corsi delle aree di Medicina e Chirurgia, Farmacia, Agraria e Ingegneria attivi nella sede, tutti con buoni livelli di soddisfazione da parte degli studenti e con ottimi tassi di inserimento nel mondo del lavoro.

L’evento avrà inizio alle 15 in una stanza virtuale plenaria con i saluti di apertura del sindaco Marco Panieri, del direttore generale dell’Ausl di Imola, Andrea Rossi, e del presidente della Fondazione Cassa di Rispamrio di Imola, Rodolfo Ortolani, stakeholders strategici per l’insediamento e il consolidamento dell’Alma Mater in Imola. Seguiranno una breve presentazione della sede e dei servizi agli studenti e un tour virtuale delle sue bellissime aule e degli spazi per gli studenti a cura della referente accademica della sede, Patrizia Tassinari. Spazi di eccellenza disponibili grazie ai generosi investimenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.

Dalle 15.30 i partecipanti potranno quindi accedere alle stanze virtuali dei corsi di loro interesse, per conoscerli meglio e parlare con docenti, tutor, studenti e laureati, oltre che prendere parte ai tour virtuali ai laboratori ad alta tecnologia, tra cui quelli presenti nel plesso Lolli e nel polo formativo dell’Ausl e le serre didattico-sperimentali nel plesso Scarabelli.

Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione e partecipazione sono disponibili sul sito dell’evento:

https://almaorienta.unibo.it/it/agenda/virtual-open-day-dei-corsi-di-studio-della-sede-di-imola-5-maggio-2021

Per Panieri “il Virtual Open Day rappresenta un’occasione importante per fare conoscere l’ampia e qualificata offerta formativa che la sede di Imola dell’Università di Bologna garantisce nel nostro territorio. Si tratta di una realtà universitaria di cui andiamo orgogliosi e che stiamo sempre più valorizzando in un gioco di squadra che coinvolge tutti i soggetti promotori. La sinergia fra l’Alma Mater e Imola si rafforza sempre più, all’insegna di nuovi investimenti, nuove collaborazioni e nuove infrastrutture. Con soddisfazione, metto in evidenza la novità del corso di laurea in Meccatronica, che viene avviato per la prima volta da quest’anno e che è sostenuto anche da imprese locali e da associazioni economiche cittadine. Questo nuovo corso costituisce un ulteriore tassello che va ad aumentare e qualificare l’offerta formativa del nostro territorio, a livello universitario”.