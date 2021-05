Continua il calo dei contagi e anche dell’indice di positività. In Emilia Romagna i casi scendono sotto quota 500: 488 con un indice di positività all’1,7% (ieri 5,8%). 24 i decessi (nessuno nelle province di Piacenza e Reggio Emilia). Nel territorio dell’Ausl di Imola altra giornata senza decessi, 13 casi (ieri 9) con 247 test molecolari e 246 antigenici rapidi refertati., per un indice al 2,6% (ieri 2%). In Italia 305 decessi, 9.116 nuovi casi, indice di positività in calo al 2,9% (ieri 4,9%).

Aggiornamento Italia ore 12 del 4 maggio (dati del 3 maggio)

Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive, il saldo tra ingressi e uscite oggi segna – 67, i nuovi ingressi sono 136 (ieri 121), per un totale di 2.423. I decessi sono 305 (ieri 256) e 9.116 positivi (ieri 5.948) con 315.506 tamponi (ieri 121.829). I morti da inizio pandemia sono 121.738, i casi complessivi sono 4.059.821. In calo gli attuali positivi: 413.889 (nelle 24 ore – 9.669), tornano a calare i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid, – 219, per un totale di 18.176. In isolamento domiciliare ci sono 393.290 persone (ieri 402.673). I guariti nelle 24 ore sono 18.477 per un totale di 3.524.194.

L’Emilia Romagna registra 24 decessi (ieri 10). I positivi sono 488 (ieri 641), con 29.546 tamponi (ieri 11.062). I guariti sono 3.335, in calo i casi attivi totali: 39.128 (- 2.871 rispetto a ieri), nelle terapie intensive sono ricoverate 213 persone (- 6 rispetto a ieri), i ricoverati negli altri reparti Covid sono 1.620 (- 67).

I positivi in Italia

Le regioni con oltre 1000 contagi in giornata sono tre: Lombardia 1.354 (637), Campania 1.331 (959), Puglia 1.028 (335). Nessuna regione con zero casi di positività.

La situazione nell’Ausl di Imola

697 vaccinazioni eseguite ieri dall’Ausl di Imola, per un totale di 46.310 da avvio campagna, di cui 30.904 prime dosi e 15.405 seconde dosi. In tabella la copertura vaccinale su assistiti del territorio per classi di età (vaccinazioni eseguite anche fuori Ausl).

Sono 13 i nuovi positivi (ieri 9), su 247 test molecolari e 246 antigenici rapidi refertati. 2 soggetti positivi hanno una età fino ai 14 anni, 2 tra i 15 e i 24 anni, 7 tra i 25 ed i 44 anni, 2 sono nella fascia di età 65-79.

8 gli asintomatici, individuati tutti tramite tracciamento, 10 erano già in quarantena e nessuno è riferibile ad un focolaio noto. Un’altra giornata in cui non si registrano decessi. I guariti sono 32.

I casi attivi sono 346 (ieri 365), 12.345 i casi totali da inizio pandemia (dal totale è stato eliminato un caso risultato positivo all’antigenico ma non confermato al molecolare).

4 i pazienti Covid nei reparti internistici (- 1), 4 in ECU (- 1), 11 in terapia intensiva (6 ad Imola) e 4 all’OsCo Covid (- 9).

Vaccinazioni per persone sovrappeso

Si ricorda alle persone in sovrappeso che possono recarsi in tutte le farmacie del territorio per la verifica del proprio indice di massa corporea (BMI). Nel caso in cui il BMI superi 35 l’operatore di farmacia prenoterà direttamente la vaccinazione. Le persone in grave sovrappeso, infatti, hanno un rischio maggiore di malattia severa in caso contraggano l’infezione da Sars Cov-2. Si stima che sul nostro territorio siano oltre 7000 le persone con un BMI superiore a 35 e solo circa 400 hanno aderito, ad oggi, a questa opportunità.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 372.262 casi di positività, 488 in più rispetto a ieri, su un totale di 29.546 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1,7%.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, e le persone dai 65 anni in su.

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 1.755.176 dosi; sul totale, 589.362 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 199 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 164 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 285 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 36,5 anni.

Sui 199 asintomatici, 131 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 17 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 3 tramite i test pre-ricovero. Per 48 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 155 nuovi casi; seguono Reggio Emilia (62), Modena (51), Rimini (47). Poi Piacenza (35), Forlì (32), Ravenna e Cesena (entrambe con 30 nuovi casi). Quindi Parma (19), Ferrara (14) e infine il Circondario Imolese (13).

Il Report settimanale sull’andamento dell’epidemia in Emilia-Romagna, disponibile al link https://bit.ly/3nKJlRu, contiene anche i dati di contagio in età scolastica. In particolare, i dati sono relativi a tutti i contagi che, sul territorio regionale, hanno interessato a partire dal 14 settembre 2020, inizio delle scuole, fino 2 maggio 2021, rispettivamente studenti/alunni e docenti/operatori scolastici di servizi educativi 0-3 anni, scuole per l’infanzia, scuole primarie di I grado, scuole secondarie di I e II grado. Oltre al numero assoluto, è indicata la percentuale dei casi positivi rispetto a tutti i casi di positività registrati in Emilia-Romagna nello stesso periodo. Infine, una tabella fotografa la situazione contagi in ambito scolastico nel periodo 19 aprile – 2 maggio 2021, nel quale si sono registrati 1.778 nuovi casi nella fascia d’età 0-18, che ricomprende bambini e studenti/alunni dai servizi 0-3 anni fino alle superiori e 161 nuovi casi fra docenti e personale scolastico.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 16.049 tamponi molecolari, per un totale di 4.451.691. A questi si aggiungono anche 13.497 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 3.335 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 320.194.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 39.128 (-2.871 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 37.295 (-2.799), il 95,3% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 24 nuovi decessi: 4 in provincia di Parma (3 donne, rispettivamente di 73, 78 e 92 anni, e un uomo di 77); 2 nella provincia di Modena (entrambi uomini, di 57 e 78 anni); 5 in provincia di Bologna (4 donne, rispettivamente di 60, 81, 90 e 93 anni, e un uomo di 83 anni); 3 nella provincia di Ferrara (una donna di 33 anni e 2 uomini, entrambi di 73 anni); 1 a Ravenna (un uomo di 65 anni); 6 in provincia di Forlì-Cesena (3 donne, rispettivamente di 85, 91 e 94 anni, e 3 uomini, di 74, 76 e 89 anni); 2 a Rimini (entrambe donne, di 68 e 89 anni). Si segnala inoltre il decesso, registrato dall’Ausl di Ravenna, di una donna di 87 anni residente a Marradi (Città metropolitana di Firenze). Nessun decesso nelle province di Piacenza e Reggio Emilia.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 12.940.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 213 (-6 rispetto a ieri), 1.620 quelli negli altri reparti Covid (-66).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 9 a Piacenza (numero invariato rispetto a ieri), 15 a Parma (-2), 27 a Reggio Emilia (-2), 30 a Modena (-4), 58 a Bologna (+2), 11 a Imola (invariato), 21 a Ferrara (-2), 13 a Ravenna (invariato), 6 a Forlì (invariato), 6 a Cesena (invariato) e 17 a Rimini (+2).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 23.102 a Piacenza (+35 rispetto a ieri, di cui 22 sintomatici), 26.445 a Parma (+19, di cui 9 sintomatici), 45.206 a Reggio Emilia (+62, di cui 23 sintomatici), 63.411 a Modena (+51, di cui 43 sintomatici), 79.567 a Bologna (+155, di cui 91 sintomatici), 12.345 casi a Imola (+13, di cui 5 sintomatici), 22.676 a Ferrara (+14, di cui 6 sintomatici), 29.451 a Ravenna (+30, di cui 22 sintomatici), 16.170 a Forlì (+32, di cui 23 sintomatici), 18.769 a Cesena (+30, di cui 24 sintomatici) e 35.120 a Rimini (+47, di cui 21 sintomatici).

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 2 casi, positivi a test antigenico ma non confermati dal tampone molecolare.