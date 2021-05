Imola. Dopo il via libera ai lavori di adeguamento normativo per l’ottenimento del Certificato prevenzione incendi nella scuola primaria “Campanella”, nella scuola primaria Ponticelli e nella scuola primaria e infanzia “G. Rodari”, nei giorni scorsi il Comune ha approvato anche il progetto esecutivo per la stessa tipologia di intervento nel nido comunale “Campanella”.

Anche in questo caso, a redigere il progetto sono stati gli uffici di Area Blu. E come per i tre precedenti interventi, anche nel nido “Campanella” i lavori sono previsti durante la sospensione estiva dell’attività, per essere pronti alla riapertura a settembre. I lavori prevedono un investimento pari a un quadro economico complessivo di 170mila euro, a carico del Comune, finanziati con contributi statali (Decreto Dipartimento Affari Interni e territoriali Ministero Interno del 30/01/2020).

“Prosegue in modo spedito il programma di interventi, previsti nel 2021, per l’adeguamento normativo (ottenimento del Certificato prevenzione incendi) negli edifici scolastici comunali, così come continua quello relativo ai lavori di manutenzione straordinaria. Ricordiamo, infatti, che nel complesso nel Bilancio per l’anno 2021 l’Amministrazione Comunale ha previsto 3 milioni e 950mila euro di interventi sugli edifici scolastici, privilegiando il risanamento, la sicurezza e la rigenerazione energetica degli edifici scolastici di proprietà comunale”, sottolineano Fabrizio Castellari, vicesindaco ed assessore alla Scuola e Pierangelo Raffini, assessore alle Opere pubbliche.

Gli interventi nel nido “Campanella” – Fra gli altri, sono previsti interventi per la messa in sicurezza degli impianti elettrici, con spostamento del contatore di fornitura energia elettrica all’esterno del fabbricato in apposito armadio, con il completo rifacimento di tutti i quadri elettrici e l’installazione di lampade di emergenza: l’allargamento delle porte di alcuni locali per ottenere una larghezza netta di passaggio di 90 cm; l’installazione di maniglioni antipanico; la rimozione e sostituzione di contropareti nel locale cucina; l’applicazione di vernice speciale per conferire resistenza al fuoco alla struttura in legno e ai pilastri in acciaio; la completa sostituzione dell’impianto di spegnimento a idranti con posa delle tubazioni nel vespaio; l’installazione di attacco motopompa e nuovo armadio per la fornitura di acqua antincendio. Verranno inoltre realizzati gli scavi per la posa di cavidotti elettrici e della tubazione di alimentazione dell’impianto di spegnimento incendi; la sostituzione di porte in legno con inversione del senso di apertura delle stesse; l’installazione di elettrovalvole di intercettazione del gas metano asservite a sensori di fughe di gas e alla cappa aspirante del locale cucina; la ripresa di intonaco e la tinteggiatura interna di tutti gli ambienti; infine l’applicazione della segnaletica di sicurezza.