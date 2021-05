Imola. Il Comune ha completato in questi giorni una serie di lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione dei campetti sportivi all’aperto adiacenti le aree verdi “Parco della Pace”, in via Molino Vecchio e “Rita Levi Montalcini”, in via Volta. L’investimento complessivo è stato di circa 37.500 euro, a carico del Comune. Questi interventi, unitamente ad altre azioni, sono finalizzati anche ad ampliare il panorama delle aree nelle quali le società sportive potranno svolgere in maniera organizzata le proprie attività all’aperto, nella massima sicurezza, consentendo anche a quelle che lo desiderano, di prolungare la propria attività anche in un periodo dell’anno nel corso del quale solitamente l’attività sportiva organizzata è sospesa.

Interventi nel Campetto di via Volta – Nel campetto di via Volta (a fianco della palestra F.lli Ruscello) sono state realizzate le seguenti opere di manutenzione: completo rifacimento della struttura fermapiede esistente in legno, rimozione delle vecchie tavole e posa in opera di nuove; carteggiatura, stesa di antiruggine e verniciatura delle balaustre; posa in opera di protezioni impianto basket; resinatura della superficie con resina antiscivolo; realizzazione linee di demarcazione del campo da basket.

Campetto di via Molino Vecchio – Nel campetto di via Molino Vecchio sono state realizzate le seguenti opere di manutenzione: carteggiatura, stesa di antiruggine e verniciatura delle balaustre; rimozione del vecchio impianto basket e sostituzione con nuovo; realizzazione linee di demarcazione dei campi da basket 3×3

Infine, anche per il campetto in via Borgo Spuviglia sono stati definiti lavori di manutenzione da realizzarsi entro l’inizio dell’estate, per rendere l’area più fruibile, attraverso il ripristino della pavimentazione.

“Dopo essere intervenuti nelle palestre e in alcune aree sportive, ora ci avviamo a completare la manutenzione e riqualificazione degli impianti sportivi comunali, sia al chiuso che all’aperto, con i recenti lavori effettuati nei campetti di via Volta e di via Molino Vecchio. Nel complesso, il Comune mette in campo circa 170mila euro, nel corso del 2021. Si tratta di piccoli singoli investimenti che però hanno un grande valore perché migliorano la manutenzione e la fruibilità degli impianti” spiega Marco Panieri, sindaco con la delega allo Sport. “Voglio ringraziare tutto il personale dell’Ufficio Sport che ha continuato e continua tuttora a collaborare in stretta sinergia con le società sportive per il ripristino sia delle palestre sia delle aree all’aperto, che sono fondamentali per la ripartenza dell’attività”.