Imola. Procede tutto sommato spedita la campagna vaccinale nell’Ausl di Imola. Da giovedì 6 maggio al via le prenotazioni delle persone tra i 60 ed i 64 anni. Da venerdì 7 l’Azienda Usl contatterà i pazienti fragili, di età compresa tra i 51 ed i 59 anni.

Potranno quindi prenotarsi i cittadini nati nel 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 del Circondario imolese. Sono in tutto circa 8.800 persone, un numero complessivo a cui va sottratto il sottoinsieme di circa 1.700 pazienti estremamente vulnerabili che hanno già eseguito la prima dose vaccinale.

Prenotazioni

– in tutte le Farmacie del territorio

– nelle Parafarmacie abilitate

– tramite Fascicolo sanitario elettronico

– tramite App ER Salute

– tramite Portale CupWeb

– tramite CUP telefonico Numero verde 800 040606 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.30

– agli Sportelli Unici (CUP) di: Imola (Ospedale S. Maria della Scaletta e Palazzina Ex Direzione sanitaria Lolli); Castel S. Pietro Terme (Casa della Salute); Medicina (Casa della Salute); Borgo Tossignano (Casa della Salute della Vallata).

La vaccinazione si prenota senza prescrizione medica. E’ sufficiente comunicare all’operatore o inserire nei portali dedicati i propri dati anagrafici (nome, cognome, data e comune di nascita) o il proprio codice fiscale.

Dal 7 maggio invece si avvieranno le chiamate dei pazienti fragili, il cui elenco è stato inviato dalla Regione sulla base dei criteri segnalati in tabella.

L’Azienda Usl di Imola invierà una chiamata telefonica automatica per la verifica dell’identità del cittadino e – a seguire – un SMS con cui sarà possibile effettuare la prenotazione presso qualsiasi punto CUP (non per via telematica).

Nei prossimi giorni l’Azienda Usl comunicherà le modalità di prenotazione per il personale scolastico che non ha ancora ricevuto la prima dose di vaccino, mentre chi deve effettuare il richiamo lo farà dal proprio medico di medicina generale.