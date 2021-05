Imola. Su richiesta dell’Amministrazione comunale, Hera ha posizionato nelle aree verdi comunali imolesi, comprese quelle delle frazioni, trenta nuovi posacenere da strada e altrettanti ne saranno collocati nelle prossime settimane, in aggiunta a quelli già presenti in tutta la città.

In particolare, i nuovi recipienti sono stati collocati sui cestini verdi per i rifiuti da passeggio già presenti e più prossimi ai giochi per bambini, zone quindi frequentate, per cercare di contrastare e ridurre la pratica poco civile di gettare la cicca a terra, che contribuisce a sporcare la città ed è un forte elemento inquinante. Si ricorda in proposito che per l’abbandono dei mozziconi di sigaretta in strada la legge prevede sanzioni fino a 600 euro.

Ecco dove sono stati installati: nelle aree verdi ex scuola Zello, Fabbrica, Ina Casa in via Lippi, San Prospero (tra via S Prospero e via Bolognesi), via San Benedetto Croce, nei giardini Dal Monte (tra via Volta e via Andreini), Donatori di vita a Sasso, Europa Unita a Zolino, Imre Nagy (tra via Marzabotto e via Frank), il parco Sesto Imolese e quello di Sante Zennaro.

Un secondo gruppo di posacenere, sempre una trentina, sarà posizionato da Hera in altre aree verdi comunali in particolare dove sono presenti i giochi per i bambini.

Ma non basta. Per questo partirà nelle prossime settimane anche una campagna di comunicazione tramite l’affissione di locandine nelle tabaccherie e nei centri sociali di Imola, per sensibilizzare a comportamenti corretti che dovrebbero, comunque, già fare parte del senso civico dei cittadini.

La campagna si chiama “Non buttarla a terra: se ami la tua città usa il posacenere” e ricorda a tutti che per avere una città pulita bastano poche attenzioni ed evitare di buttare un mozzicone a terra certamente contribuisce. I mozziconi, che rappresentano, dal punto di vista numerico, la frazione più numerosa della spazzatura prodotta annualmente nel mondo, impiegano da 1 a 5 anni per degradarsi e rilasciano inquinanti nell’ambiente. Si stima che ogni giorno in Italia vengano abbandonati circa 195 milioni di cicche e che quasi la metà dei rifiuti non biodegradabili nel mar Mediterraneo siano proprio mozziconi di sigaretta.