Imola. Ripartono i corsi del Consultorio familiare dell’Ausl rivolti ai neo genitori: gli incontri “Crescendo insieme”, si svolgeranno in questa seconda parte dell’anno on-line con iscrizione tramite un modulo da compilare sul sito www.ausl.imola.it. I corsi hanno lo scopo di offrire uno spazio di discussione in cui sia possibile condividere la propria esperienza ed ascoltare quella degli altri, trovando un supporto anche da parte di professionisti quali ostetriche, psicologhe, educatrici, fisioterapiste, logopediste, pediatri.

Gli incontri previsti seguiranno le diverse fasi di crescita del bambino che i neo genitori si troveranno ad affrontare, nello specifico si parlerà di:

“Comunicazione e movimento” – Una logopedista e una fisioterapista aiutano le mamme ed i bambini a scoprire le competenze motorie, affettivo relazionali e comunicative nel rispetto dei tempi, ritmi e “umori” dei piccoli;

“Viva la pappa!” – Un’educatrice di nido ed una psicologa accompagnano le mamme che si apprestano ad iniziare lo svezzamento dei loro bimbi con consigli, accorgimenti, piccole strategie ed un ricettario a cui ispirarsi per rendere più gradevole l’esperienza delle pappe;

“Che fare quando…” – I pediatri risponderanno ai quesiti più comuni delle mamme come ad esempio: cosa fare in caso di febbre, diarrea, cadute, bruciature o ingestione involontaria di corpi estranei;

“Le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate della prima infanzia” – Informazioni e chiarimenti con un medico igienista del Dip. Di Sanità Pubblica;

“Il nido e gli altri servizi educativi per l’infanzia: stare bene insieme agli altri bambini” Le educatrici dei nidi d’infanzia comunali, insieme ad una psicologa, raccontano la vita quotidiana al nido, le scoperte, le emozioni, le prime esperienze di socialità;

“Siamo tutti nati per leggere” benefici della lettura, spiegazione delle caratteristiche dei libri per i piccolissimi e letture per mostrare quanto è semplice e gratificante leggere;

“Mamma mia che paura!!!” Una psicologa aiuterà i genitori a capire meglio le paure più frequenti dei bambini, come la paura del buio, degli estranei ed i problemi legati al sonno;

“E i papà dove li mettiamo?” – Un incontro dedicato ai papà che hanno voglia di crescere insieme ai propri figli;

“La gelosia quando arriva un fratellino” – Incontro per chi non è alla prima esperienza di maternità.

Per informazioni è possibile contattare il Consultorio Familiare dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9 e dalle 12 alle 13.30, tel. 0542 604190, inviare una mail a c.gianstefani@ausl.imola.bo.it, oppure consultare il sito www.ausl.imola.bo.it, la pagina Facebook dell’Ausl di Imola dove troverete gli aggiornamenti con le date dei diversi incontri e il modulo per iscriversi on line.