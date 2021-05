Imola. L’8 maggio è la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, un momento di festa dedicato ai 98 milioni di volontari in tutto il mondo, 300 a Imola, ai quali si aggiungeranno presto 70 nuovi volontari che nei prossimi giorni concluderanno con l’esame il corso di formazione.

Il comitato di Imola di Croce rossa italiana nell’occasione esporrà dal primo pomeriggio dell’8 maggio in piazza Matteotti le bandiere della Cri e i mezzi che mette in campo 24 ore su 24 per andare ad aiutare chi soffre. In piazza verrà inoltre proiettato il logo rosso della Cri.