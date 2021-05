Imola. Il sindaco Marco Panieri e l’assessore alle Attività produttive e Centro storico, Pierangelo Raffini, hanno fatto visita ad alcune attività economiche che hanno aperto nei mesi scorsi e in queste settimane in centro storico e zone limitrofe. Si tratta, in specifico, de ‘La bottega dei sapori’ (viale Andrea Costa), Pà Malù cucina messicana e colombiana (in via Emilia est) e della macelleria Roger (piazza Gramsci).

“Abbiamo inaugurato questa modalità di andare a portare il saluto ufficiale a tutte le attività che aprono in città. Cerchiamo di incontrarle tutte e sono numerose, nonostante il momento non sia dei più facili – spiegano il sindaco Marco Panieri e l’assessore Pierangelo Raffini -. Vogliamo portare una testimonianza positiva, al di là delle note difficoltà del momento: è bello il coraggio e il desiderio di fare impresa che troviamo in loro. Ci ha colpito il fatto che tutti gli imprenditori incontrati siano innamorati della città. Ci chiedono di impegnarci per fare di più per il centro storico e la città. Questo è il nostro obiettivo”.