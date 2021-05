Imola. Domenica 9 maggio, nel pomeriggio, la sacra immagine della Beata Vergine del Piratello ha fatto sosta, lungo il percorso che l’ha condotta alla Basilica Cattedrale di San Cassiano, alla lapide che ricorda Papa Giovanni Paolo II nel 35° anniversario della sua visita a Imola (esattamente il 9 maggio 1986). Ad accoglierla erano presenti, fra gli altri, il vescovo Giovanni Mosciatti, il sindaco Marco Panieri, il vicesindaco Fabrizio Castellari, Francesco Grandi e Donatella Marchetti in rappresentanza dell’Associazione Figli Spirituali e Amici di Padre Luigi ed i rappresentanti delle forze dell’ordine.

E’ stata l’occasione per impartire la benedizione, da parte del vescovo Mosciatti, alla lapide appena restaurata, dopo gli interventi di manutenzione straordinaria, avvenuti nelle scorse settimane, che hanno riguardato la sistemazione complessiva sia della lapide sia degli elementi attorno, lavorando sui materiali in essere, modificando l’area verde limitrofa con nuove essenze, nonché intensificando l’illuminazione della lapide.

L’intervento di restauro, progettato da Area Blu, è il frutto di un lavoro di squadra che ha visto coinvolti insieme la Diocesi di Imola, il Comune di Imola e l’Associazione Figli Spirituali e Amici di Padre Luigi nel definire gli aspetti da riqualificare per la miglior valorizzazione della lapide e dell’area in cui è collocata.

Nello specifico, al fine di eliminare il deterioramento ed il logorio dettato dalla normale usura e dall’esposizione agli agenti atmosferici, è stato realizzato un trattamento trasparente con effetto opaco sulle superfici in metallo Corten per contenere la formazione di ruggine. Per quanto riguarda l’area verde, fra l’altro è stato sistemato il piano di posa, sono stati messi a dimora 2 Cipressus semprevirens “Pyramidalis” di altezza mt. 4 ed installato un rotoprato (circa 20 mq). Le lastre in arenaria sono state pulite dello strato di usura. Infine, per quanto riguarda l’illuminazione, è stato sostituito il tubo Neon presente con un punto luce al LED, con base luce bianca per una maggior diffusione dell’illuminazione.