Imola. Alla Finale Nazionale Federazione Ginnastica Italiana della Categoria Allieve 2 livello, sabato 8 maggio a Mortara, la giovanissima Alice Barboni, accompagnata dalla allenatrice Ilaria Romeo, esegue con determinazione e precisione il suo programma attuale di gara senza errori, concludendo così con soddisfazione la sua prima partecipazione a una finale nazionale nel massimo livello previsto per allieve Gold di questa età.

Il settore promozionale ha invece ripreso le gare Uisp sabato 8 maggio a Cesenatico. Nella specialità seconda senior, Giulia Marzocchi si classifica al 5° posto al volteggio e Giorgia Bubello 4° alla trave. Nella categoria terza senior, Bendanti Dalila si posiziona 12° nella classifica generale, con un 6° posto al volteggio e 5° a trave. Una particolare menzione va a queste ginnaste che a ben due anni di distanza dall’ultima gara hanno saputo controllare l’ansia del rientro alle competizioni.

Per le ginnaste che arrivano invece da un percorso anche di federazione, troviamo nella categoria quarta elite senior Linda Santandrea (rientrata dopo settimane di quarantena) al 3° posto generale e Sara Ghiddi prima.

Nella specialità quarta elite senior, Federica Canducci si piazza seconda a parallele e corpo libero e prima a volteggio, mentre Martina Feroli è terza al volteggio e prima al corpo libero.

Nella categoria superiore, quinta elite senior, Beatrice Mazzini arriva 1° nella classifica generale.

A Cesena, invece, le ginnaste più piccole si sono cimentate nell’unica prova regionale del campionato federale Silver di Serie D – Livello LB. La squadra composta dalle allieve: Chiara Baroncini, Noemi Cernera, Letizia Cavalieri, Alessia Falat, Nicole Gratis e Eleonora Padovani ha esordito in questo livello nel migliore dei modi, classificandosi al 7° posto, portando esercizi completi a tutti e quattro gli attrezzi. Ora continuano gli allenamenti nella palestra in via Ercolani, 16 a Imola in vista della prova individuale del 5/6 giugno. Ricordiamo inoltre che a partire da giugno riprenderanno finalmente i nostri corsi base e sono aperte le iscrizioni, inoltre per tutto il mese di luglio si terrà il corso estivo di avviamento e perfezionamento alla ginnastica agonistica Silver, per informazioni 0542 641365 oppure info@biancoverde.it