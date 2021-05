Imola. Il fine settimana dell’8 e 9 maggio è stato quello del Challenge Riccione, appuntamento classico di inizio stagione in cui triatleti di tutto il mondo si sfidano nella distanza del triathlon medio (o mezzo ironman). Il sabato, a dare il via alla due giorni di triathlon è stata la gara su distanza sprint che ha visto circa 400 atleti al via.

Tra gli atleti imolesi era presente Francesca Venieri, l’atleta più attiva della squadra, che durante la fase di stop alle gare causa Covid, ha sempre partecipato con entusiasmo a tutte le sfide interne. Nonostante il mare mosso abbia fatto arrendere molti atleti, la nostra Francesca si è difesa alla grande portando a casa un ottimo 7° posto di categoria S3 e tagliando il traguardo in 1h41’04”.