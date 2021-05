Imola. Dopo le prime due domeniche online con conferenze e laboratori, saranno la Rocca Sforzesca e il centro storico i protagonisti dei prossimi appuntamenti della I edizione della manifestazione “Caterina’s Day – Alla corte di Caterina Sforza”. Ideata, promossa e organizzata dall’Associazione IMOLA Experience, l’iniziativa è realizzata in collaborazione con i Musei Civici di Imola e con la partecipazione attiva di altre 15 realtà del territorio.

Domenica 16 maggio all’interno della Rocca si svolgeranno un rincorrersi di visite, laboratori e attività storico rievocative: dalle 15 alle 16 l’Associazione Arte.Na, a cura dei Musei Civici, guiderà la visita al Museo nell’appuntamento “Caterina e la sua Rocca” mentre il Centro linguistico inlingua proporrà il laboratorio in lingua inglese per bambini (7-11 anni) “CATERINA’S FAMILY TREE”. Dalle ore 15.30 alle ore 18.30 nel prato delle armi della Rocca si susseguiranno a rotazione la rievocazione storica “CON LA SPADA IN MANO: DUELLO E GUERRA AL TEMPO DI CATERINA” a cura dell’Associazione storico culturale Società dei Vai e l’animazione storica “LA TIGRE DI ROMAGNA” curata dall’Associazione La Corte delle Spade. Durante i due spettacoli saranno presentate tecniche di combattimento recuperate dai trattati dei Maestri di scherma e modelli di comportamento presenti nei testi d’onore del Rinascimento e, tramite le parole di un cantastorie, verrà fatta rivivere la storia della Signora di Imola e Forlì.

Alle 17 l’Associazione Arte.Na, a cura dei Musei Civici, condurrà per i più piccoli (3-6 anni) il laboratorio “SIAMO TUTTI DAME E CAVALIERI!” per giocare con corone, spade e copricapi… e un po’ di fantasia.

Partiranno invece alle 16 i due appuntamenti culturali itineranti nel centro della città: “I PALAZZI DI CATERINA” , percorso animato nel Rinascimento condotto da Fabrizia Fiumi dell’Associazione turistica Pro Loco Imola, e “I LUOGHI DI CULTO DI CATERINA” condotto da Matteo Bacci dell’Associazione Imola Experience.