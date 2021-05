Fra applausi, emozioni e tanta gente il Giro d’Italia di ciclismo è passato nel territorio del Comune di Castel San Pietro Terme e in quello del Comune di Imola mercoledì 12 maggio dalle 15 alle 15.30 circa. A Imola il sindaco Marco Panieri, si è presentato al traguando volante della “corsa rosa” vicino alla farmacia della Stazione su viale Marconi. Prossimi appuntamenti importanti a Imola il Giro d’Italia under 23 e i campionati italiani tricolori assoluti a fine giugno.

Nel Comune di Castello, grande attenzione al rispetto delle norme per evitare la trasmissione dell’epidemia da Covid-19, nei due punti di raccolta allestiti da Pro Loco al parcheggio del ristorante Arlecchino e al parcheggio della Posta a Osteria Grande. Lungo la via Emilia era vietata la circolazione e la Polizia Locale ha controllato gli attraversamenti pedonali in prossimità dei punti individuati e che non si verificassero assembramenti. L’evento è stato trasmesso in mondovisione.