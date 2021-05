Imola. E’ aperto da pochi giorni, fino al 24 maggio. il bando per aggiudicarsi la gestione del Bar delle Acque Minerali per l’estate di quest’anno fino a ottobre. “Come Amministrazione abbiamo preferito tenerci sul cauto – spiega l’assessore alle Attività produttive Pierangelo Raffini – poiché la pandemia da Coronavirus è ancora in corso, quindi abbiamo messo una base d’asta di ottomila euro che riteniamo accessibile. Vediamo se ci sarà qualcuno in grado di organizzare bene l’area, per ora dovrebbero esserci un paio di manifestazioni di interesse. Vogliamo premiare chi avrà il coraggio di presentarsi, oggi per gli imprenditori non è certamente facile prendersi dei rischi”.

L’idea per questa stagione, come sottolinea Raffini, “è di trovare un progetto che riesca ad attirare la presenza nel bar all’aperto di famiglie e bambini con la possibilità pure di fare un po’ di serate con cene e musica, ma senza andare oltre la mezzanotte qualora tale orario sia permesso dal Governo con le nuove norme sul coprifuoco”.

(m.m.)