L’Italia si appresta a diventare tutta zona gialla, ritorna a scendere l’indice Rt che si attesta a 0,86 e i contagi passano da 123 a 96 ogni 100 mila abitanti. Nelle ultime 24 ore in Italia vengono segnalati 182 morti. I nuovi casi sono 7.567 per un indice di positività al 2,5% (ieri 2,8%). In Emilia Romagna i casi sono stati 551 con un indice all’1,3% (ieri 2,6%), 11 i decessi (nessuno nelle province di Parma, Reggio Emilia, Ferrara e Ravenna). Nel territorio dell’Ausl di Imola oggi vengono segnalati 10 positivi (ieri 9) con 362 test molecolari e 308 antigenici rapidi refertati, per un indice all’1,5% (ieri 1,2%).

Aggiornamento Italia ore 12 del 14 maggio (dati del 13 maggio)

Rallenta la discesa dei ricoverati nelle terapie intensive, il saldo tra ingressi e uscite oggi segna – 33, i nuovi ingressi sono 99 (ieri 81), per un totale di 1.860. I decessi sono 182 (ieri 201) e 7.567 positivi (ieri 8.085) con 298.186 tamponi (ieri 287.026). I morti da inizio pandemia sono 123.927, i casi complessivi sono 4.146.722. In calo gli attuali positivi: 339.606 (nelle 24 ore – 6.402), così come i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid sono 13.050 (- 558). In isolamento domiciliare ci sono 324.696 persone (ieri 330.501). I guariti nelle 24 ore sono 13.782 per un totale di 3.683.189.

L’Emilia Romagna registra 11 decessi (ieri 18). I positivi sono 551 (ieri 618), con 39.527 tamponi (ieri 23.936). 455 i guariti, ancora in crescita i casi attivi totali: 26.892 (+ 85 rispetto a ieri), calano i ricoverati nelle terapie intensive sono 160 (- 3), i ricoverati negli altri reparti Covid sono 1.136 (- 63).

I positivi in Italia

Ancora due le regioni con più di mille 1000 contagi in giornata: Lombardia 1.160 (1.396), Campania 1.118 (1.110). Nessuna regione con zero casi di positività.

La situazione nell’Ausl di Imola

418 vaccinazioni eseguite ieri, per un totale di 54.506 vaccinazioni da avvio campagna, di cui 34.154 prime dosi e 20.352 seconde dosi.

Sono 10 i nuovi positivi (ieri 9), su 362 test molecolari e 308 antigenici rapidi refertati. 1 soggetto positivo ha una età fino ai 14 anni, 3 sono nella fascia 25-44 anni, 5 in quella 45-64, 1 ha più di 65 anni. 4 gli asintomatici, 3 individuati tramite tracciamento ed 1 tramite test per categoria, 4 erano già in quarantena e nessuno è riferibile ad un focolaio noto.

Oggi nessun decesso. I guariti sono 11 (ieri 16). I casi attivi sono 268 (- 1), 12.470 i casi totali da inizio pandemia.

7 i pazienti Covid ricoverati nei reparti internistici (+ 1), 2 in ECU, 2 in hotel covid, 6 in terapia intensiva (3 ad Imola).

Oggi l’OsCo Covid chiude e tutti posti letto residenziali di Castel San Pietro si predispongono a tornare reparti NoCovid.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 378.607 casi di positività, 551 in più rispetto a ieri, su un totale di 39.527 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo di tamponi ne comprende anche 12.915 effettuati nei primi tre giorni della settimana, che per un problema tecnico non sono stati registrati dal sistema.

La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1,3%.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, e le persone dai 55 anni in su, mentre da ieri è possibile candidarsi alla vaccinazione per la fascia di età 50-54 (i nati dal 1967 al 1971 compresi).

Alle ore 16 sono state somministrate complessivamente 2.095.517 dosi; sul totale, 695.098 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 199 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 213 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 316 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 37,9 anni.

Sui 199 asintomatici, 149 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 12 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 8 con gli screening sierologici, 4 tramite i test pre-ricovero. Per 26 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 110 nuovi casi, seguita da Modena (106), Parma (92) e Reggio Emilia (87). Poi Rimini (42), Ravenna (36), Forlì(26) e Cesena (25); quindi Piacenza (11), il Circondario Imolese (10) e, infine, Ferrara (6).

Ai 26.725 tamponi molecolari effettuati, per un totale di 4.597.538, si aggiungono anche 12.802 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 455in più rispetto a ieri e raggiungono quota 338.648.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 26.892 (+85 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 25.596 (+151), il 95% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 11 nuovi decessi: 2 a Piacenza (una donna di 73 e un uomo di 56 anni); 1 nella provincia di Modena (un uomo di 67 anni); 4 in provincia di Bologna (una donna di 66 anni e tre uomini, di 64, 88 e 95 anni); 1 in provincia di Forlì-Cesena (un uomo di 74 anni); 3 nel riminese (tutti uomini, di 73, 74 e 76 anni). Nessun decesso nelle province di Parma, Reggio Emilia, Ferrara e Ravenna.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 13.067.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 160 (-3 rispetto a ieri), 1.136 quelli negli altri reparti Covid (-63).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 9 a Piacenza (numero invariato rispetto a ieri), 13.a Parma (-1), 21 a Reggio Emilia (invariato), 23 a Modena (-1), 45 a Bologna (+1), 6 a Imola (invariato), 14 a Ferrara (-2), 9 a Ravenna (-1), 6 a Forlì (invariato), 4 a Cesena (-1) e 10 a Rimini (+2).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 23.312 a Piacenza (+11 rispetto a ieri, di cui 4 sintomatici), 27.343 a Parma (+ 92, di cui 63 sintomatici), 46.086 a Reggio Emilia (+87, di cui 58 sintomatici), 64.426 a Modena (+106, di cui 79 sintomatici), 80.857 a Bologna (+110, di cui 82 sintomatici), 12.470 casi a Imola (+10, di cui 6 sintomatici), 22.910 a Ferrara (+6, di cui 2 sintomatici), 29.937 a Ravenna (+36, di cui 12 sintomatici), 16.581 a Forlì (+26, di cui 16 sintomatici), 19.101 a Cesena (+25, di cui 12 sintomatici) e 35.584 a Rimini (+42, di cui 18 sintomatici).

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 4 casi, di cui 2 positivi a test antigenico ma non confermati dal tampone molecolare e 2 casi risultati non Covid-19.