Imola- Bagnacavallo. Quante persone sognano di avere un orto personale dal quale cogliere i propri prodotti e assaporarne genuinità e freschezza? Con Farmerella è possibile creare il proprio orto e assicurarsi un approvvigionamento stagionale di frutta e verdura biologica coltivata a Km 0. Un sistema per avere sulle vostre tavole prodotti freschi di stagione coltivati e raccolti per voi dal nostro produttore Domenico, nei suoi terreni tra la Valle del Santerno e la bassa Romagna.

Un nuovo progetto nato per offrire un servizio a Km 0 attraverso la creazione di un proprio orto virtuale. L’orto di stagione, creato sulla piattaforma Farmerella, è coltivato realmente da un’azienda agricola del territorio senza pesticidi e altri trattamenti chimici per garantire prodotti sani e genuini.

Farmerella vuole aiutare il consumatore ad acquistare un prodotto locale a km0, direttamente dal produttore. Un modello trasparente in cui il consumatore è a conoscenza della provenienza del prodotto e può beneficiare della maggior qualità e freschezza di ciò che mangia, riconoscendo un giusto compenso per il produttore. Il processo di filiera corta, oltre ai numerosi benefici che può apportare da un punto di vista alimentare, riduce i passaggi intermediari della merce, dei trasporti, delle emissioni e favorisce un approccio ecosostenibile per l’ambiente.

Come fare?

Sul sito di Farmerella è possibile creare il proprio orto selezionando gli ortaggi preferiti, i quali saranno coltivati e raccolti da un nostro produttore e, una volta maturi, consegnati periodicamente in cassette ortofrutta. Per comporre l’orto è possibile verificare la stagionalità dei prodotti disponibili e comprendere meglio il periodo in cui riceverli a casa.

L’ordine totale sarà ripartito in consegne periodiche in base ai prodotti selezionati, alla loro stagionalità, e al numero di persone del nucleo familiare che hanno sottoscritto il proprio orto.

Il servizio è attivo per il momento sul territorio bolognese e ravennate, con consegne gratuite.

Valorizzazione dei prodotti locali

Valorizzare la produzione locale, recuperare il legame con il territorio e il rispetto della stagionalità è l’obiettivo che Farmerella si pone con questo progetto. Tutta la frutta e la verdura disponibile è biologica e di stagione. Aiutare il consumatore ad acquistare prodotti biologici a Km0 e a rispettare il naturale ciclo di maturazione del prodotto sono valori sempre più importanti in una società in cui si trova di tutto nei grandi supermercati, in ogni periodo e non se ne conosce la provenienza.

E’ anche un modo per valorizzare la produzione locale e accorciare la filiera agroalimentare favorendo un approccio ecosostenibile a tutela dell’ambiente.

Alimentazione sana

Ogni stagione dell’anno ha la sua frutta e la sua verdura in grado di dare al nostro fisico, tramite l’alimentazione, tutto ciò che gli è necessario per funzionare al meglio in quel determinato periodo.

I prodotti vegetali “locali”, raccolti al momento giusto e subito messi in commercio, garantiscono migliori caratteristiche organolettiche e nutritive, una maggiore freschezza, fondamentali per un’alimentazione sana, alla base del benessere fisico del proprio corpo.

Chi siamo

Mattia – fondatore di Delicious Bologna – e Gabriele operano da alcuni anni nel settore turistico. Entrambi si occupano di accompagnare turisti stranieri tra le vie di Bologna, organizzando tour gastronomici. Da più di un anno la pandemia di covid-19 ha fermato l’intero settore del turismo, rendendo così impossibile per Gabriele e Mattia svolgere il loro lavoro, fatto prevalentemente di condivisione di esperienze, piccole botteghe storiche e tavolate dove assaggiare le prelibatezze del nostro territorio. A dimostrazione del fatto che da ogni difficoltà possono nascere nuove idee, Mattia e Gabriele hanno dato vita a Farmerella. Dentro questo progetto c’è sempre l’amore per la propria terra e per il cibo di qualità, oltre che la volontà di creare un contatto diretto tra produttore agricolo e consumatore.

Sitoweb: www.farmerella.it

Pagine Facebook: https://www.facebook.com/FarmerellaKm0

Pagina Instagram: https://www.instagram.com/farmerella_km0