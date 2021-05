Faenza. Mercoledì 12 maggio scorso, avendo compiuto 81 anni, è scomparso Gian Carlo Spada di Errano, Faenza. E’ stato uno dei primi dipendenti della Cassa rurale ed artigiana di Faenza, assunto all’inizio degli anni ’60 del secolo scorso in quella che tutti chiamavano la “Banchina”.

Nel 1977 ne divenne il direttore generale, collaborando fino al 1992 con Giovanni Dalle Fabbriche, anno della sua scomparsa, che ne era il presidente: in quegli anni la “Cassa rurale” fondata nel 1955 diventava la prima banca per importanza della città di Faenza.

Dopo Dalle Fabbriche divenne presidente Secondo Ricci e, con grande lungimiranza, propiziò l’iniziò di un percorso per arrivare ad una aggregazione forte delle Casse nel territorio provinciale: aderirono in tre, Faenza, Lugo e Ravenna – Russi e nel 1998 iniziava l’attività del “Credito cooperativo provincia di Ravenna”.

Gian Carlo Spada venne confermato direttore generale, fino al suo collocamento in quiescenza nel 2002.

In pensione ha continuato ad impegnarsi sia in attività di volontariato sociale che professionali: è stato a lungo presidente del collegio sindacale della cooperativa Clai di Imola.

Il suo grande spessore umano, la capacità di far crescere i collaboratori sia professionalmente che nello spirito di cooperazione, la sua capacità di gestione del rapporto di fiducia – sia all’interno dell’azienda che verso i clienti – hanno posto le basi ai risultati della banca che ne ha raccolto il testimone: La Bcc ravennate forlivese e imolese, oggi una delle più grandi d’Italia.

Per circa dieci anni ho lavorato nell’ufficio che era appena fuori dalla sua stanza: il ricordo della sua persona resterà un punto fermo nel percorso della mia vita lavorativa ma anche nel profondo del mio cuore. (Tiziano Conti)

Il ricordo di Giovanni Malpezzi

Quando si è diffusa la notizia della scomparsa di Gian Carlo Spada, tantissimi dipendenti dell’allora Cassa rurale di Faenza hanno sentito il bisogno di esprimere i loro sentimenti, scrivendo un messaggio sulla “chat” che unisce i pensionati e i colleghi ancora in servizio (come me). Le parole più ricorrenti che ho letto e che sintetizzano lo stato d’animo di tutti noi sono state: dolore grandissimo, tristezza infinita, perdita incolmabile, gratitudine.

Quest’ultima parola mi ha fatto molto riflettere: decine e decine di messaggi di gratitudine, per un direttore di banca, in pensione da quasi 20 anni, potrebbero sorprendere, soprattutto al giorno d’oggi, in un’epoca in cui l’immagine delle banche certamente non brilla. E invece non deve sorprendere se la parola “gratitudine” è rivolta a Gian Carlo, perché lui non è stato un “ordinario” direttore di banca.

Mi spiego meglio utilizzando ancora le parole scritte dai colleghi che hanno motivato la loro, la nostra, riconoscenza: Gian Carlo è stato maestro di vita, esempio di onestà, un galantuomo umile e operoso, sempre limpido nei comportamenti. E’ stato per tutti noi una guida, un punto di riferimento solido e sicuro.

L’ho conosciuto 34 anni fa, quando fui assunto in Cassa rurale. Ho avuto il privilegio di lavorare per diversi anni vicino a lui, ricevendo quotidiana testimonianza dei valori che Gian Carlo sapeva incarnare, senza mai apparire e senza mai anteporre l’interesse personale al bene comune.

Il suo lavoro era intriso di quella consapevolezza, tipica dell’agricoltore, fondata sul principio che per raccogliere occorre prima seminare e per seminare bisogna privarsi di una porzione del raccolto. Massimizzare i profitti immediati non era nello stile di Gian Carlo.

Nella relazione con le persone, non l’ho mai visto esercitare il proprio ruolo in maniera aggressiva o autoritaria. La sua autorevolezza discendeva dalla sua elevata professionalità e dalla sua credibilità. Gian Carlo ha sempre espresso un profondo rispetto per le persone che incontrava, colleghi, soci o clienti.

La sua umanità esemplare e la sua professionalità limpida e operosa sono e resteranno per tutti noi un faro sempre acceso e una guida per i nostri passi.

In questo momento di sofferenza, ci stringiamo ai suoi cari, nella consapevolezza che quanto seminato in vita da Gian Carlo continuerà a dare buoni frutti.

(Giovanni Malpezzi, ex sindaco di Faenza)