Imola. Ritorna il festival “DDT” con la XII edizione. Il “festival diffuso”, organizzato da ExtraVagantis Teatro, propone diversi appuntamenti tra maggio e ottobre dedicati in particolare al teatro e alla musica, passando attraverso appuntamenti di promozione della lettura e la valorizzazione e divulgazione della conoscenza di personalità e luoghi della memoria, in rete con numerose associazioni e artisti del territorio.

Si comincia il 18 maggio, con un appuntamento di lettura, dalle 18 alle 20, nel parco dell’Osservanza (nell’area verde tra le entrate degli ex reparti 8 e 5).

Quelle del 18 maggio sarà il primo di 8 appuntamenti – dal 18 maggio al 6 luglio – dedicati alla lettura espressiva dal vivo.

Due ore in tutto: nella prima ora si presenteranno testi per bambini, nella seconda ora testi per adulti.

Otto incontri totali, il tempo minimo per creare, una sorta di consuetudine, attraverso un appuntamento continuativo, ogni martedì, che spinga le persone interessate a tener presente l’opportunità e a tornare ad ascoltare storie, presentate da ExtraVagantis Teatro, con la musica dal vivo di Maurizio Piancastelli e Fabio Mazzini.

Le letture sono tematizzate: il 18 maggio verranno presentate storie che hanno a che fare con l’amicizia, per quanto riguarda i bambini e, per gli adulti, una riduzione de “Il gabbiano Jonathan Livingston” (celebre romanzo breve di Richard Bach: best seller in molti paesi del mondo negli anni Settanta, diventato per molti un vero e proprio cult).

Non sono previste sedie: sarà possibile sedersi sull’erba nel rispetto delle norme di distanziamento e con mascherina, ci si dovrà attrezzare autonomamente con stuoie, coperte, cuscini, sgabelli. Le panchine disponibili saranno naturalmente riservate ad eventuali persone con difficoltà.

“DDT” si realizza con il contributo del Comune di Imola; è curato da ExtraVagantis Teatro, ha la direzione artistica di Marina Mazzolani.

