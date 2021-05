Imola. La Variante n.2 al Rue, approvata nel Consiglio comunale del 14 dicembre 2017, prevedeva la costruzione delle palazzine, parcheggi e area verde nel lotto n.129 “Rio Palazzi”, in zona Carlina, ma contestualmente si diceva che “deve essere garantito l’accesso l’accesso pubblico alle aree di parcheggio pubblico e di verde pubblico con servitù di transito su viabilità privata” e ancora: “L’immissione della viabilità privata sulla via Punta deve essere modificata in modo da avere un innesto tale da garantire l’ingresso ed uscita dall’ambito in sicurezza”.

Una variante approvata nei giorni scorsi ha però modificato quegli intendimento. “Ci chiediamo quindi perché non si sia proceduto in questo senso, cosa ha bloccato i lavori e perché dopo 4 anni si sia approvata così in fretta all’interno di un’altra variante una modifica così surreale alla viabilità originariamente prevista e sicuramente più di buon senso – afferma in un comunicato il comitato Lennon – Curie -. Speriamo di ricevere delucidazioni dal Sindaco e dall’Assessore dai quali saremo ricevuti martedì 18 maggio mattina e dai quali ci aspettiamo un’apertura nell’accogliere le nostre richieste di non costruire la nuova strada, scegliendo percorsi alternativi, al posto della strada di piantare degli alberi attraverso l’adesione all’iniziativa regionale ‘Radici di futuro’ per ridurre le emissioni legate all’arrivo del traffico nella zona e infine di realizzare un’area sgambatura cani nel terreno di confine tra i campi da calcio e il nuovo lotto, area che da anni si richiede di realizzare nella zona”.

Nello stesso tempo il comitato precisa la sua posizione verso le forze politiche: “Abbiamo letto la presa di posizione dei partiti di opposizione e del sostegno che hanno voluto dimostrare alla nostra causa. In nome della correttezza e trasparenza che ci contraddistingue vorremmo però specificare che sin da subito abbiamo deciso di non far firmare la petizione a nessun partito. Chi siede in Consiglio comunale infatti ha strumenti ben più potenti e incisivi da usare e può esprimersi a favore o contro per dimostrare da che parte sta. Noi cittadini dopo aver votato alle elezioni, invece, se non siamo d’accordo su qualcosa dobbiamo aggregarci, organizzarci, raccogliere delle firme e sperare di essere un numero abbastanza alto da attirare l’attenzione di chi amministra. L’interesse che stiamo suscitando in tutti i partiti ci da la conferma che siamo riusciti a fare una massa critica sufficiente da essere ascoltati e questo risultato lo abbiamo raggiunto solamente con le nostre forze e la ragione della nostra causa”.