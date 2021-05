Imola. Una città che si può definire, riprendendo una celebre canzone di Ron, “Al centro della musica”. E la scuola di musica Vassura-Baroncini ne costituisce una parte importante con i suoi corsi (strumenti preferito pianoforte, chitarra, canto e batteria per tutti, dai 6 mesi di vita fino ai 90enni ed ex allievi della scuola, i suoi concerti da fine maggio a fine giugno nello splendido cortile mantenendo le distanze e le prescrizioni della pandemia fino a “Imola in musica” in programma dal 29 agosto al 5 settembre.

La “Vassura Baroncini” è pronta a ripartire a pieno ritmo. Senza essere mai stata chiusa durante la pandemia, ma avendo continuato con le lezioni a distanza e con quelle in presenza, a seconda delle diverse disposizioni contro la diffusione del Covid-19, con un calo degli iscritti che si è attestato attorno al 20% in un anno assai difficile, percentuale contenuta vista l’emergenza, ora si appresta ad allestire i concerti di fine anno scolastico, con la rassegna “Vassura Baroncini in Musica” ed a presentare i corsi del nuovo anno scolastico 2021/2022, preceduti come sempre dagli open day.

“E’ stato un anno nel quale, nonostante la pandemia, siamo riusciti a garantire l’attività educativa, mantenendo la qualità delle lezioni, con una grande elasticità nel modulare l’attività in base al variare delle normative anti Covid-19. Inoltre la scuola è sempre più aperta al territorio, con la sua presenza nel quartiere Pedagna ed a Sesto Imolese”, sottolinea Giacomo Gambi, assessore alla Cultura. Che richiama altri due punti di forza della Vassura Baroncini.

“Nonostante il contesto generale caratterizzato dalle limitazioni imposte dalla situazione pandemica Covid-Sars19, siamo riusciti ad assicurare agli allievi il servizio di educazione e formazione musicale, funzione istituzionale attestata anche dal riconoscimento, per l’undicesimo anno consecutivo, come “Scuola di musica riconosciuta dalla Regione Emilia-Romagna”, ricordano da parte loro Fabrizio Bugani, Coordinatore Didattico e Luca Rebeggiani, Direttore Organizzativo.

Con “Vassura Baroncini in Musica” ecco i concerti di fine corso – “Vassura Baroncini in Musica” è il ciclo di concerti di fine anno, in programma dal 24 maggio al 21 giugno alle 20, nel cortile interno della scuola di musica, nel pieno rispetto di tutti i protocolli di sicurezza. Si comincia lunedì 24 maggio, con “Piano pianissimo”, ovvero giovani musicisti crescono, con l’esibizione dei giovanissimi Miryam Clemente, allieva del maestro Pietro Beltrani, vincitrice del primo premio assoluto al 14esimo concorso nazionale di Piove di Sacco e di Elia Righini, allievo del maestro Francesco Frudua, primo premio allo stesso concorso. Sabato 29 maggio di scena “Voce alla musica” con gli allievi delle classi di canto pop e chitarra; lunedì 31 maggio ecco “Corde e tasti”, con gli allievi delle classi di canto lirico, arpa e flauto; lunedì 7 giugno toccherà a “Non solo classica”, con gli allievi delle classi di musica d’insieme; sabato 12 giugno alla “Band in musica”; lunedì 14 giugno sarà la volta di “Suoniamo insieme”, con la Vassura Baroncini Open Band in concerto; infine lunedì 21 giugno, “Piano fortissimo”, con gli allievi delle classi di pianoforte.

L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento dei posti, che sono in totale 150, in base ai protocolli Covid-19. Occorrerà indossare la mascherina. Inoltre, per evitare assembramenti e per controllare meglio il flusso delle persone l’ingresso/uscita per le varie iniziative avverrà solo dalla parte del Parco delle Verziere (su Viale Caterina Sforza).

“I concerti rappresentano un modo per rivedersi in presenza e dare spazio ai talenti degli allievi, che grazie al lavoro dei docenti viene valorizzato” commenta l’assessore Gambi, che aggiunge “abbiamo un corpo docente veramente coeso e fortemente motivato”.

Come richiamano Fabrizio Bugani e Luca Rebeggiani “per socializzare con la città il lavoro svolto, la scuola ha fortemente voluto realizzare, pur in un contesto caratterizzato dalla forte variabilità di normative, quella serie di concerti finali che purtroppo non si sono potuti organizzare a fine dello scorso anno scolastico in piena emergenza sanitaria”.

DrumCircle, tutti insieme in cerchio – Giovedì 10 giugno alle 17.30 si potrà fare l’esperienza di partecipare al DrumCircle, una attività orientata all’espressione di sé all’interno di un gruppo, nella quale la disposizione in cerchio dei partecipanti fa sì che nessuno sia a capo della situazione ma tutti siano chiamati con la propria individualità a dare forma e anima al cerchio, guardandosi negli occhi, facendo ritmo e musica liberamente e assieme. Anche per partecipare a questa iniziativa è necessario prenotare il proprio posto entro il 7 giugno telefonando al n. 0542-602470 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30.

Open Day dedicati, per presentare il Piano dei Corsi e delle Attività – Questo è anche il periodo nel quale la scuola presenta il Piano dei Corsi e delle Attività che proporrà per l’anno scolastico 2021-2022, in particolare le attività che organizza per i più piccolini dai 6 mesi ai 6 anni. Per questo nel mese di giugno si svolgeranno gli Open Day dedicati, diversificati per le specifiche età: Per bambini/e dai 6 mesi ai 3 anni con l’attività Giochi in musica con mamma e papà; per bambini/e dai 4 ai 6 anni con le seguenti attività: Suono con mamma e papà; Primi passi; Prime note (solo per bambini/e di 5-6 anni); infine per bambini/e che hanno già compiuto 6 anni l’attività Suonar giocando. Per partecipare all’Open Day occorre prenotare il proprio posto entro il 7 giugno telefonando al n. 0542-602470 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30. In quell’occasione saranno comunicati i giorni e gli orari delle dimostrazioni. Si svolgeranno invece venerdì 3 settembre l’open day per le materie di area moderna e sabato 4 settembre quello per le materie di area classica. Il tutto avverrà all’interno dell’edizione 2021 di “Imola in Musica” che vedrà fra i protagonisti anche la Vassura Baroncini. “I corsi in totale sono una cinquantina, tenuti da una quarantina di docenti.

Le iscrizioni – Per quanto riguarda le riconferme, le iscrizioni si effettueranno da lunedì 14 giugno a venerdì 25 giugno, mentre le nuove iscrizioni da lunedì 23 agosto a sabato 11 settembre. La modalità di presentazione della domanda è esclusivamente su appuntamento, per prendere il quale si può telefonare al numero 0542-602470 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30. I residenti nel Comune di Imola o in uno dei Comuni del Circondario, possono fare domanda di agevolazione tariffaria contestualmente all’ iscrizione; è necessario prendere appuntamento e presentare la dichiarazione Isee 2021 (redditi 2020) dal 23 agosto al 30 settembre 2021.

(m.m.)