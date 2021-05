Imola. Sabato 15 maggio a Lido di Volano si è svolto l’IronDelta medio di Volano, classico appuntamento per gli appassionati delle lunghe distanze, organizzato come ogni anno dal Ferrara Triathlon Club. Tra i 300 atleti al via, che si sono sfidati nella distanza del triathlon medio (1,9km di nuoto, 90km bici senza scia e 21km di corsa) erano presenti quattro atleti dell’Imola Triathlon.

Risultato notevole per Andrea Negrini, che dopo l’ottima prova di Porto Recanati nel triathlon olimpico, esordisce nella doppia distanza con un 3° posto di categoria S2 (26° assoluto) in 4h18’35. Per lui nuoto in 32’27”, 2h14’10 nella frazione ciclistica e 1h31’56 nella mezza maratona.

Ottima prova anche per Cesare Bonetti: nonostante una caduta alla fine della frazione ciclistica, taglia il traguardo alla sua prima gara con i colori imolesi in 4h19’52” posizionandosi al 9° posto di categoria M1.

Buone prestazioni anche per Andrea Zamboni e Andrea Lattuga, entrambi al loro esordio sulla distanza, che terminano rispettivamente in 4h36’00 e 5h00’45”.