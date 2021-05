Imola. Fa discutere la lottizzazione “Rio Palazzi” in zona Carlina nel quartiere Pedagna di Imola. Da una parte il comitato Lennon – Curie che contesta soprattutto le modifiche alla viabilità rispetto alla Variante n.2 al Rue, approvata nel Consiglio comunale del 14 dicembre 2017, dall’altra la Lista Cappello che, invece, entra nel merito delle costruzioni, definendole senza mezzi termini “Un intervento di speculazione edilizia a vantaggio dei soliti noti, fatto passare in Consiglio comunale alla chetichella”.

In discussione una lottizzazione già prevista dal Psc e dal Rue, oggetto della variante del 2017, e non è chiaro cosa la nuova variante vada a modificare: “La nostra lista aveva chiesto un breve rinvio per esaminare più approfonditamente i documenti, ma la maggioranza ha bocciato la richiesta. Era palese la tanta, troppa fretta nel far approvare la variante al Rue e ora si capisce la ragione: la variante nascondeva anche questa ennesima cementificazione inutile e dannosa. Perché si prevede la distruzione di una parte dei campi sportivi che furono realizzati anche grazie alla donazione degli allora proprietari di quei terreni. Con buona pace della tanta sbandierata attenzione alle aree verde e agli impianti sportivi!”.