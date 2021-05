Borgo Tossignano (BO). La plastica, un questo materiale innovativo, comodo, flessibile, ma nelle mani dell’umanità frettolosa e superaffannata si sta rivelando un flagello.

“Tutti a raccolta – Difendiamo i nostri ecosistemi dalla plastica”, è l’iniziativa promossa dalla rete regionale dei Centri di educazione alla sostenibilità della Regione Emilia Romagna.

Nel circondario imolese Geo@ab, #Plastic-freER, Futures, Parco regionale della Vena del Gesso romagnola daranno vita a “Santerno di Primavera”, sabato 5 giugno 2021, ore 9 ritrovo alla Casa del Fiume (via Rineggio 22 a Borgo Tossignano), in occasione della “Giornata mondiale dell’Ambiente”. Una mattinata per liberare i nostri terreni dalla plastica e non solo.

Hanno aderito i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese e Fontanelice, Arpae, Res, Regione Emilia Romagna.