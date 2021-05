Imola. Da un “chiusurista” come il direttore generale dell’Ausl Andrea Rossi, in Commissione Sanità, il 19 maggio sono arrivate previsioni abbastanza ottimistiche sulla pandemia da Coronavirus.

Rossi ha affermato che “il territorio imolese ormai è da zona bianca, anche se ci sono da verificare alcune criticità di focolai nelle scuole e in famiglie di Medicina e Castel Guelfo. Il miglioramento è dovuto al buon andamento della campagna vaccinale tanto che possiamo pensare di allentare gradualmente le misure di sicurezza per le visite in ospedale e nelle case di riposo, a patto che chi arriva a salutare i propri cari abbia già fatto almeno il primo vaccino. Il rischio di riammalarsi esiste, ma è molto basso”.

“Quando ci saranno un buon numero di persone che avranno fatto i due richiami vaccinali – ha continuato Rossi – potremo pensare anche che non portino la mascherina all’aperto”.

Per quanto riguarda la riapertura delle scuole superiori a settembre, il direttore generale si è detto favorevole “a vaccinare gli studenti nella fascia dai 16 ai 18 anni. Bisognerà discutere con i dirigenti scolastici con quali modalità farlo”.

(m.m.)