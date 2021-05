Dozza (BO). Ritornano agli spettacoli dal vivo al Cafè Nuevo per una serata dedicata alla ripartenza. Si parte venerdì 21 maggio, alle ore 19.30 il locale sulla via Emilia (in comune di Dozza), con la prima di 3 serate organizzate in collaborazione con Casa Landella (casa di produzione ed eventi), in cui la comicità e la buona cucina tornano protagoniste. Il primo artista ad inaugurare gli appuntamenti sarà Giovanni d’Angella, comico della TV e famoso TikTokker con lo pseudonimo de “Il Papocchio”, che dopo 15 mesi di stop torna sul palco ad esibirsi.

Le 3 serate si intitoleranno “After office dinner & Cabaret”, con l’obiettivo di offrire al pubblico un momento di svago e tranquillità subito dopo il lavoro.

Si parte con la cucina con un menù composto da: antipasto di tagliatella di seppia e piselli, primo piatto con risotto mantecato ai frutti di mare e gambero bianco, secondo piatto di tonno in tataki e zenzero, zucchine e patate alla mediterranea e il dessert yogurt mousse di agrumi e fragole alla menta. Costo 45 euro a persona con calice di benvenuto (bevande escluse).