Imola. Paolo Monti è il nuovo presidente dell’Avis. E’ stato nominato all’unanimità il 18 maggio dai 13 consiglieri eletti durante l’assemblea dei soci dell’8 maggio, riuniti con qualche mese di ritardo a causa delle restrizioni dovute al Covid. Il dodicesimo presidente dell’Associazione imolese, conosce bene le stanze di piazza Giovanni Dalle Bande Nere, le ha frequentate grazie al servizio civile che ha svolto da settembre 2015 a maggio 2016 e alle donazioni che, periodicamente, lo richiamano nella sala prelievi.

“Sono onorato – dice Monti – di essere stato eletto presidente di un’Associazione che rappresenta il fiore all’occhiello dell’Avis a livello nazionale e ringrazio la fiducia che le persone hanno riposto in me. Ritengo di far parte di una squadra sulla quale posso contare pienamente. C’è l’esperienza di Gianfranco Marabini e Remo Martelli, il lavoro svolto da Fabrizio Mambelli e il nuovo, e giovane, rappresentato da Patrick Marcugini, Roberto Ricciardi e Nicola Spada, consiglieri che hanno prestato il servizio civile in Avis. A Imola la macchina funzione alla perfezione ed è in armonia con le Avis del territorio, Castel San Pietro, Castel Guelfo, Dozza, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice e Castel del Rio. Sarebbe pertanto, per me, già un importante traguardo proseguire nella strada tracciata. Tanti sono gli obiettivi da raggiungere interrotti dal Covid, e tante sono le nuove iniziative da mettere in campo, appena ce ne sarà la possibilità. Sempre, e solo, per un unico scopo: il bene della comunità e dei soci”.

Il Consiglio di amministrazione dell’Avis Comunale di Imola in carica fino al 2024

Presidente Paolo Monti

Vicepresidente Gianfranco Marabini

Segretario Ivan Zambrini

Tesoriere Sergio Ugolini

Consigliere Antiochino Cocco (nuovo)

Consigliere Alessandro Drazzi

Consigliere Fabrizio Mambelli

Consigliere Sonia Manaresi

Consigliere Patrick Marcugini (nuovo)

Consigliere Remo Martelli

Consigliere Roberto Ricciardi (nuovo)

Consigliere Nicola Spada

Consigliere Mauro Visani