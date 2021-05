Faenza. Si terrà sabato 22 maggio all’autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola, a partire dalle ore 10, l’edizione speciale del Campionato italiano 100 km su strada assoluto e master Fidal, organizzata e promossa dall’associazione faentina 100 km del Passatore, in collaborazione con l’omonima Società del Passatore, Uoei, Csen e Cai. Verranno assegnati i titoli assoluti e master, pur non essendo valevole per l’albo d’oro della Firenze-Faenza (la cui 48esima edizione è stata rimandata all’anno prossimo).

La lunghezza del tracciato ideato per la special edition del Campionato Italiano è di 5 km, ripetuti per 20 volte dai concorrenti; in particolare, saranno 250 i runners che si sfideranno sul tracciato del Santerno, tra cui figurano i nomi di Giorgio Calcaterra, Marco Menegardi e Matteo Lucchese. Sono poi 40 le atlete iscritte, 35 gli atleti esordienti, 15 i faentini, oltre 40 i romagnoli. In occasione del Campionato Italiano 100 km su strada verranno poi selezionati i runner tricolori che parteciperanno ai Campionati europei indossando la casacca della Nazionale italiana.

Lo spettacolo verrà trasmesso per la prima volta in diretta streaming, grazie alla collaborazione con il portale sport2u.tv, la trasmissione verrà rilanciata sulle pagine Facebook di Oasport e 100 km del Passatore. La diretta verrà poi “arricchita” da un momento dedicato ai commenti sulla gara, alla cronaca sportiva e all’intrattenimento da parte dei commentatori e gli ospiti del settore. Tra le iniziative collaterali alla special edition del Campionato Italiano 100 km su strada, il Liceo “Torricelli-Ballardini” di Faenza organizzerà una corsa , intitolata “la staffetta 100 km del Passatore… verso il mito e oltre, Firenze-Faenza-Ravenna”: ogni classe, tramite il proprio gruppo su un’ apposita App dovrò raggiungere i 100 km sommando i post di movimento di ogni singolo studente delle classi; la classe che sarà riuscita a percorrere questa distanza nel minor tempo possibile, risulterà la vincitrice (la challenge è partita ieri, lunedì 17 maggio e durerà fino al 22 maggio compreso).

Infine, tra gli enti e le realtà del territorio che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento figurano La Bcc, il Consorzio Vini di Romagna, Moreno, Caviro, Nuova Coop Alleanza 3.0 e Sfera Srl.

Per maggiori informazioni, consultare il sito ufficiale della manifestazione: www.100kmdelpassatore.it.

(Annalaura Matatia)