Faenza. Fumata bianca per quanto riguarda la data ufficiale del Palio del Niballo 2021: si correrà il 31 luglio in notturna, allo stadio “Bruno Neri” di Faenza.

La notizia è stata resa nota dal Comune di Faenza tramite il Comitato Palio, e non è altro che il frutto della forte e unanime volontà di disputare il Palio nonostante le difficoltà e le restrizioni dovute alla pandemia, come espressione del desiderio di Faenza di riappropriarsi dei suoi eventi, dei suoi simboli e dello spirito che la contraddistingue, il tutto nella piena ottemperanza delle norme di sicurezza dettate dall’emergenza sanitaria tuttora in corso.

Il Torneo degli Alfieri bandieranti e Musici nelle varie specialità verrà invece posticipato in autunno con tempistiche e modalità organizzative da definire mentre la Bigorda d’Oro, nota anche come palio dei giovani, subirà lo slittamento al prossimo anno.

(Annalaura Matatia)