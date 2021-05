Imola. Sabato 22 maggio ritorna Cos’Antiche, la fiera mercato del collezionismo, antiquariato, modernariato, che si svolge il 4° sabato del mese, dalle ore 8.30 alle ore 19 (escluso giugno, luglio e agosto) nella galleria del Centro cittadino e portici limitrofi.

Dopo la sospensione dell’appuntamento di aprile, causa le misure di prevenzione alla diffusione della pandemia in vigore in quel periodo, ora l’appuntamento dedicato all’antiquariato può ritornare, in ottemperanza alle disposizioni anti Covid-19 attualmente attive.

Fra la ventina di bancarelle si possono trovare mobili, orologeria, oggetti di metallo, ceramiche e porcellane, oggetti d’uso domestico, vetro, stampe e libri, articoli per la scrittura, monete e francobolli, giocattoli vari, articoli di ottica ed ingegneria, vestiti e tessuti d’epoca.