Imola. “Il 23 maggio in tutta Italia si celebra la Giornata della Legalità, data che coincide con l’anniversario della strage mafiosa di Capaci dove nel 1992 morirono Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro” ricorda Giacomo Gambi, assessore alla Legalità del Comune.

A questo proposito, commenta Gambi: “Bella l’idea dell’Istituto Comprensivo n. 7 di Imola che, insieme a progetti e azioni svolte tutto l’anno all’insegna della legalità, il 21 maggio ha promosso la sua piccola azione ANTImafia: in pratica venerdì 21 maggio tutti gli alunni, i docenti e il personale dell’Istituto sono stati invitati ad indossare a scuola una maglietta/felpa/camicia di colore bianco a memoria di quei lenzuoli bianchi stesi a Palermo come atto di ribellione e presa di coscienza antimafia di tutti i cittadini, all’indomani delle stragi di Capaci e di via D’Amelio”. Anche la Radio Lab dei ragazzi dell’IC7 dedica un approfondimento all’evento.

“Memoria è futuro. La lotta per la legalità è un impegno collettivo quotidiano”, conclude Gambi.