Imola. Venerdì 21 maggio nell’ambito dell’iniziativa dedicata alla mobilità sostenibile “E cammina cammina… tutti a scuola a piedi!” organizzata dal Comune, dal Ceas e dall’Istituto Comprensivo 6 sono state premiate le classi delle scuole primarie che hanno partecipato con i migliori risultati al progetto “Siamo nati per camminare 2021”.

“Siamo nati per camminare” è un progetto regionale rivolto a bambini e genitori delle scuole primarie e secondarie di primo grado per promuovere la mobilità pedonale e sostenibile, soprattutto nei percorsi casa-scuola e per far conoscere e valorizzare le esperienze locali su queste tematiche.

La campagna, promossa dal CTR Educazione alla Sostenibilità di ARPAE, che coordina la Rete regionale dei CEAS e sviluppata dal Centro Antartide e dall’Associazione Genitori Antismog, giunge quest’anno alla sua decima edizione con un valore in più. In questa edizione, dopo un anno in cui andare a scuola non è stato sempre scontato, si vuole infatti festeggiare la possibilità di tornare a frequentare in presenza con amici e insegnanti favorendo, nel tragitto, l’uso degli spazi della città. “Un passo dopo l’altro. Dal quartiere al mondo” è il focus tematico scelto per l’edizione 2021 per sottolineare l’importanza della costruzione di reti di conoscenza territoriali a supporto della mobilità e dello sviluppo dei bambini. Per due settimane, dal 26 aprile al 7 maggio, i bambini delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo 6 sono stati invitati ad andare a scuola con mezzi sostenibili e a registrare giornalmente la modalità utilizzata.

“Una bellissima iniziativa che vuole stimolare bambini, bambine e adulti ad una mobilità attiva e sostenibile nei tragitti casa-scuola e, più in generale, all’interno della città. Camminare è un’occasione di socialità, un modo per condividere lo spazio che ci circonda e imparare ad apprezzarlo. L’iniziativa è propedeutica a implementare l’utilizzo delle linee pedibus esistenti e l’avvio di nuove” afferma Elisa Spada, assessora all’Ambiente, che ha premiato le classi più virtuose.

Ad essere premiate sono state le seguenti classi:

Classe 2° B Primaria Cappuccini per i migliori spostamenti sostenibili abituali

Classe 4° (Gruppo 1) Primaria Cappuccini per i migliori spostamenti sostenibili nelle settimane del progetto

Classe 4° A Primaria Rubri per i migliori spostamenti sostenibili abituali

Classe 4° (Gruppo 3) Primaria Cappuccini per i migliori spostamenti sostenibili nelle settimane del progetto

Classe 4° (Gruppo 2) Primaria Cappuccini per i migliori spostamenti sostenibili nelle settimane del progetto

Classe 5° B Primaria Rubri per il migliore incremento negli spostamenti sostenibili

Classe 5° C Primaria Rubri per i migliori spostamenti sostenibili nelle settimane del progetto

Classe 5° (Gruppo 2) Primaria Cappuccini per il migliore incremento negli spostamenti sostenibili