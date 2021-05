Nelle ultime 24 ore a livello nazionale sono morte 72 persone. I casi complessivi sono 3.995 con un indice di positività al 2,2% (ieri 1,6%). Nel territorio dell’Ausl di Imola nessun decesso, 13 i nuovi positivi (ieri 6) con con 240 test molecolari e 313 antigenici rapidi refertati, per un indice al 2,3%(ieri 1%). Nelle ultime 24 ore in Emilia Romagna i casi sono stati 299 con un indice al 2,3% (ieri 1,3%), 6 i decessi (Nessun decesso a, Piacenza, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini).

FAQ sulle misure adottate zona per zona (aggiornate in tempo reale) >>>>

Aggiornamento Italia ore 12 del 23 maggio (dati del 22 maggio)

Oggi il saldo tra ingressi e uscite nelle terapie intensive segna – 20, i nuovi ingressi sono 48 (ieri 64), per un totale di 1.410. I decessi sono 72 (ieri 125) e 3.995 positivi (ieri 4.717) con 179.391 tamponi (ieri 286.603). I morti da inizio pandemia sono 125.225, i casi complessivi sono 4.192.183. Gli attuali positivi sono 281.0924 (nelle 24 ore – 2.652).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid sono 9.161 (- 327). In isolamento domiciliare ci sono 270.521 persone (ieri 272.826). I guariti nelle 24 ore sono 6.573 per un totale di 3.785.866.

Le disposizioni per chi viaggia >>>>

L’Emilia Romagna registra 6 decessi (ieri 11). I positivi sono 299 (ieri 340), con 12.685 tamponi (ieri 25.228). 547 i guariti, in discesa i casi attivi totali: 19.082 (- 254 rispetto a ieri), i ricoverati nelle terapie intensive sono 122 (- 4 rispetto a ieri), i ricoverati negli altri reparti Covid sono: 766 (- 25).

I positivi in Italia

Una giornata con nessuna regione sopra quota mille contagiati nelle ultime 24 ore. Nessuna però con zero casi di positività.

La situazione di ieri >>>>

La situazione in Italia in tempo reale >>>>

Le vaccinazioni in Italia >>>>

La situazione nell’Ausl di Imola

723 vaccinazioni eseguite ieri, per un totale di 63.049 da avvio campagna, di cui 40.121 prime dosi e 22.928 seconde dosi.

Su 240 i test molecolari e 313 gli antigenici rapidi refertati, sono 13 i nuovi positivi (ieri 6): 3 hanno meno di 14 anni, 1 è nella fascia 15-24,4 in quella 25-44 anni; 3 sono tra i 45 ed i 64 anni e 2 hanno dai 65 anni in su. 5 gli asintomatici. 3 casi sono stati individuati tramite il tracciamento, 1 caso con test prericovero. Nessun caso è riferibile a focolaio già individuato, 4 contagiati erano già isolati al momento della diagnosi.

Sono 5 i guariti (ieri 6), pertanto salgono a 233 (+ 8) i casi attivi e a 12.539 i totali da inizio pandemia.

3 le persone in ricovero internistico (+ 1), 6 quelle in terapia intensiva (2 ad Imola). Nessun decesso.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 382.073casi di positività, 299 in più rispetto a ieri, su un totale di 12.685 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,3%.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni e le persone dai 55 anni in su. In Emilia-Romagna anche i 40-49enni, cioè i nati dal 1972 al 1981 compresi, possono registrarsi on line per la somministrazione del vaccino anti Covid collegandosi al sito internet della Regione e lo stesso disponibile per la classe d’età 50-54 (i nati dal 1967 al 1971 compresi).

Le vaccinazioni in Emilia Romagna >>>>

Tutte le informazioni sulla campagna vaccinale>>>>

Alle ore 13 sono state somministrate complessivamente 2.378.997 dosi; sul totale, 816.622 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 98 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 125 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 187 sono stati Individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 36,2 anni.

Sui 98 asintomatici, 78 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 8 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione e 1 con gli screening sierologici. Per 8 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede al primo posto Bologna con 62 nuovi casi, seguita da Parma (44), Reggio Emilia (42) e Cesena (27). Poi Rimini (26), Ravenna (25) e Forlì (19); quindi Modena (18), Ferrara e il Circondario Imolese (entrambe con 13 casi) e infine Piacenza (10).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 7.627 tamponi molecolari, per un totale di 4.694.496. A questi si aggiungono anche 5.058 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 547 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 349.845.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 19.082 (-254 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 18.194 (-225), il 95,3% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 6 nuovi decessi, di cui 2 a Modena (1 donna di 64 anni proveniente da fuori regione – Battipaglia – e un uomo di 89 anni), 1 a Reggio Emilia (1 donna di 91 anni) e 3 a Parma (2 donne di 84 e 96 anni e 1 uomo di 44 anni). Nessun decesso a, Piacenza, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 13.146.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 122 (-4 rispetto a ieri), 766 quelli negli altri reparti Covid (-25). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 7 a Piacenza (invariato), 11 a Parma (-1), 16 a Reggio Emilia (invariato), 19 a Modena (-1), 35 a Bologna (-2), 6 a Imola (invariato), 8 a Ferrara (invariato), 3 a Ravenna (-1), 2 a Forlì (invariato), 4 a Cesena (+1) e 11 a Rimini (invariato.

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 23.451 a Piacenza (+10 rispetto a ieri, di cui 7 sintomatici), 27.880 a Parma (+44, di cui 18 sintomatici), 46.532 a Reggio Emilia (+42, di cui 40 sintomatici), 65.017 a Modena (+18, di cui 15 sintomatici), 81.571 a Bologna (+62, di cui 40 sintomatici), 12.539 casi a Imola (+13, di cui 8 sintomatici), 23.027 a Ferrara (+13, di cui 1 sintomatico), 30.160 a Ravenna (+25, di cui 21 sintomatici), 16.746 a Forlì (+19, di cui 12 sintomatici), 19.271 a Cesena (+27, di cui 24 sintomatici) e 35.879 a Rimini (+26, di cui 15 sintomatici).