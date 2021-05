Faenza. Qualcosa si muove sul femminicidio di Ilenia Fabbri, la 46enne faentina che ultimamente lavorava a Imola. In carcere ci sono ancora, mentre le indagini della polizia sono ancora in corso, l’ex marito della donna, il 54enne Claudio Nanni, con l’accusa di essere il mandante; e il 53enne Pierluigi Barbieri di Reggio Emilia sicario reo confesso che ha fornito una lunga serie di dettagli sul delitto che doveva essere perfetto e non lo è stato anche perché in casa, al momento dell’assassinio, c’era un’amica della figlia della Fabbri.

La novità è che il Comune, la giunta guidata dal sindaco Massimo Isola, ha annunciato l’intenzione di costituirsi parte civile, assieme all’associazione “Sos Donna”, nell’eventuale processo penale per l’omicidio di Ilenia Fabbri ammazzata il 6 febbraio scorso nel suo appartamento di via Corbara.

(m.m.)