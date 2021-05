Imola. La Federazione Ginnastica d’Italia ha concluso il Campionato italiano individuale Allieve Gold a Fermo, nelle Marche, con la Semifinale e Finale nazionale nel fine settimana 21-22-23 maggio 2021.

Ancora un super risultato per la ginnastica imolese con Anna Villa che si piazza al decimo posto della classifica italiana. Dalla Società Ginnastica imolese Biancoverde, tre le ginnaste impegnate nel prestigioso evento, articolato nelle semifinali tra le migliori 120 ginnaste italiane per ognuna delle due fasce di età, nella giornata di venerdì 21 tra le Allieve di terzo livello (classe 2010) con l’atleta Anastasia Kozicka e nella giornata di sabato 22, con le Allieve di quarto livello (classe 2009) Elisa Calderoni e Anna Villa.

Le qualificazioni vedono Anastasia piazzarsi al 76esimo posto italiano, con un programma ancora non complesso ma ben eseguito e senza grossi errori. Elisa Calderoni, purtroppo non in piena forma fisica, incappa in ben tre cadute, che la costringono ad un 48° posto in classifica e le precludono così l’accesso alla finale della domenica riservata alle migliori 40 ginnaste italiane, ampiamente alla sua portata.

Anna Villa fa qualche errore in qualificazione ma entra in finale con il ventesimo posto. Nella gara finale della domenica, con una bella performance senza errori, guadagna ben 10 posizioni in classifica e si piazza tra le top ten italiane, conquistando così anche l’accesso al “Criterium giovanile”, gara per le migliori 16 allieve realizzata in concomitanza con il Campionato italiano Assoluto che si terrà a Napoli il 9-10-11 luglio e che vedrà anche impegnate le ginnaste imolesi Carolina James ed Alessia Guicciardi nel Concorso principale.

Intanto al Polo Tecnico Federale di via Ercolani, dopo l’emergenza Covid, sono ripresi come da protocolli gli allenamenti non solo per le atlete agoniste ma anche per i corsi-base e a luglio, è previsto un corso speciale per avviamento all’agonistica federale Silver. Per informazioni e iscrizioni 0542/641365 o info@biancoverde.it