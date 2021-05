Tutti hanno problemi di ansia di tanto in tanto. Che sia temporanea o costante, l’ansia può influire sulla qualità della vita e trovare sollievo delle volte può essere una vera e propria sfida.

È sempre meglio parlare con il medico o un professionista per quanto riguarda la propria salute mentale per capire la giusta linea di difesa. Ma a volte, potresti aver bisogno di alternative naturali o più tradizionali. Molti ancora non conoscono il lato “light” della cannabis e dei suoi derivati, ed i benefici dell’olio di CBD sull’ansia: potresti trovare un vero alleato per la tua salute.

Il CBD

Il cannabidiolo (CBD) sta diventando sempre più popolare, in parte per la ricerca emergente che ne suggerisce i benefici sull’ansia. Sebbene i ricercatori non comprendano completamente il legame tra CBD e ansia, ciò che sappiamo è promettente.

Alcuni studi sugli animali suggeriscono che l’olio CBD può aiutare a contrastare lo stress nei ratti. Ma naturalmente esistono altri studi sull’uomo che indicano la capacità del CBD di aiutare i seguenti disturbi d’ansia:

disturbo d’ansia sociale

disturbo post traumatico da stress

insonnia indotta dall’ansia

Ricerche e fonti attendibili suggeriscono che il CBD è per lo più considerato sicuro. E a differenza dei prodotti a base di tetraidrocannabinolo (THC), non ti farà sentire “su di giri”. Tuttavia, prenderne troppo può causare effetti collaterali, anche se di solito sono lievi.

Il CBD è legale?

I prodotti CBD derivati ​​dalla cannabis con meno dello 0,2% di THC sono legali. Il cannabidiolo (CBD) è uno dei numerosi cannabinoidi presenti nella pianta di Cannabis sativa. È un composto non psicoattivo che può aiutare a trattare l’ansia e varie altre condizioni.

Cos’è il CBD?

Il CBD può essere un trattamento efficace per numerosi tipi di disturbi d’ansia.

Il cannabidiolo (CBD) è uno dei cannabinoidi più ricercati dalla pianta di Cannabis sativa. L’altro, noto come cannabinoide, è il tetraidrocannabinolo (THC). Insieme al CBD e al THC, la pianta di Cannabis sativa contiene diversi composti chimici.

I cannabinoidi, inclusi CBD e THC, si legano a speciali recettori cannabinoidi nel cervello.

Il THC produce la famosa sensazione di “sballo” che le persone associano all’erba. Tuttavia, il CBD non produce questo effetto. Invece, offre una varietà di potenziali benefici per la salute.

L’attuale ricerca indica che il CBD ha potenti effetti benefici. Molti scienziati e ricercatori hanno dimostrato che il CBD ha proprietà antinfiammatorie. Funziona bloccando alcuni enzimi che innescano l’infiammazione nel corpo.

Enormi benefici

La crescente legalizzazione della cannabis ha spinto molti scienziati a condurre studi sui vari usi terapeutici della cannabis e del CBD.

Secondo alcuni ricercatori i disturbi d’ansia sono tra le condizioni psichiatriche più comuni. Si stima che il 19,1% degli adulti abbia sperimentato un disturbo d’ansia nell’ultimo anno e più donne provano ansia rispetto agli uomini.

Come usarlo

Come accennato in precedenza, i ricercatori e gli operatori sanitari devono ancora stabilire quote di dosaggio standardizzate per il CBD. Hanno però scoperto che l’uso CBD ha ridotto significativamente i sintomi di ansia su un campione di 57 maschi adulti. I vari prodotti a base di CBD variano, e possono trovarsi in forma di:

olio

spray

capsule

fiori di cannabis

Gli effetti del CBD somministrato per via orale, come oli, edibili o capsule, iniziano a funzionare tra i 30 minuti e le 2 ore. Vaporizzare l’olio di CBD produce effetti più immediati.

Le persone possono utilizzare prodotti CBD per via orale per alleviare l’ansia durante il giorno. Può essere utile assumere questi prodotti al mattino con del cibo.

Ma dove di può trovare l’olio di CBD? Naturalmente negli shop specializzati ma anche online, insieme ad altri prodotti a base di cannabis, in particolare il sito web di JustBob, offre un ampio catalogo a base di prodotti al CBD tra cui scegliere.