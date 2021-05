Faenza. “6Grande!” è il tema della premiazione dei vincitori del bando “Borse di studio e di ricerca” proposto da La Bcc Credito cooperativo ravennate forlivese e imolese e dalla Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche. L’appuntamento è per mercoledì 26 maggio, ore 18.15, in diretta streaming sui canali social dalla Banca.

Il bando, riservato ai giovani soci, figli di soci e ragazzi del territorio, vedrà premiati complessivamente 41 ragazzi, nelle diverse categorie: Progetti, Tesi di laurea magistrale 110 e lode, Borse di ricerca e Premio Luigi e Giuseppe Piazza.

L’evento sarà occasione per dare voce alle testimonianze dei giovani premiati ma aprirà anche una finestra sul mondo del lavoro. Saranno infatti presentate brevi interviste a responsabili delle risorse umane di aziende del nostro territorio (Sacmi – Imola, Euro Company – Russi, Wasp – Massa Lombarda), per dare utili consigli e suggerimenti ai ragazzi su come proporre la propria candidatura ad un’azienda.

Interverranno, inoltre, Secondo Ricci – presidente La Bcc, Gianluca Ceroni – direttore generale La Bcc ed Edo Miserocchi – presidente Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche.

E’ possibile seguire la diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube.