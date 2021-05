Ancora una giornata con decessi in crescita rispetto al giorno precedente: 166. I casi complessivi sono 3.224 con un indice di positività in calo all’1,2% (ieri 2,3%). L’Ausl di Imola oggi segnala un decesso: una donna di 80 anni residente a Casalfiumanese. 5 i nuovi positivi (ieri 7) con con 186 test molecolari e 42 antigenici rapidi refertati, per un indice al 2,2% (ieri 1,5%). Nelle ultime 24 ore in Emilia Romagna i casi sono stati 161 con un indice allo 0,7% (ieri 3,1%), 10 i decessi (nessun decesso a Parma, Ravenna, Forlì-Cesena).

Aggiornamento Italia ore 12 del 25 maggio (dati del 24 maggio)

Oggi il saldo tra ingressi e uscite nelle terapie intensive segna – 59, i nuovi ingressi sono 46 (ieri 48), per un totale di 1.323. I decessi sono 166 (ieri 110) e 3.224 positivi (ieri 2.490) con 252.646 tamponi (ieri 107.481). I morti da inizio pandemia sono 125.501, i casi complessivi sono 4.197.892. Gli attuali positivi sono 268.145 (nelle 24 ore – 8.294).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid sono 8.557 (- 393). In isolamento domiciliare ci sono 258.265 persone (ieri 266.107). I guariti nelle 24 ore sono 11.348 per un totale di 3.804.246.

L’Emilia Romagna registra 10 decessi (ieri 7). I positivi sono 161 (ieri 315), con 22.728 tamponi (ieri 10.208), il dato più basso dallo scorso ottobre. 848 i guariti, in discesa i casi attivi totali: 17.822 (- 697 rispetto a ieri), i ricoverati nelle terapie intensive sono 116 (- 7 rispetto a ieri), i ricoverati negli altri reparti Covid sono: 730 (- 32).

I positivi in Italia

Una giornata con nessuna regione sopra quota mille contagiati nelle ultime 24 ore. Nessuna però con zero casi di positività.

La situazione nell’Ausl di Imola

973 vaccinazioni eseguite ieri, per un totale di 64.436 da avvio campagna, di cui 41.429 prime dosi e 23.007 seconde dosi.

Su 186 test molecolari e 42 antigenici rapidi refertati, sono 5 i nuovi positivi: 1 ha meno di 14 anni, 1 è nella fascia 25-44, 1 in quella 45-64 anni e 2 hanno dai 65 anni in su. 4 gli asintomatici tutti individuati tramite il tracciamento e già isolati al momento della diagnosi. Nessun caso è riferibile a focolaio già individuato.

Sono ancora 22 i guariti, scendono a 200 i casi attivi e a 12.551 i totali da inizio pandemia. Solo 1 ricoverato in medicina interna, 5 quelle in terapia intensiva (1 ad Imola).

A partire dal 26 maggio viene sospesa l’attività del servizio supporto psicologico telefonico in emergenza pandemica, stante la verifica dell’azzeramento degli accessi telefonici nell’ultimo mese.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 382.544 casi di positività, 161 in più rispetto a ieri – dato mai così basso dal 2 ottobre scorso, in cui erano 162 -, su un totale di 22.728 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,7%.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni e le persone dai 55 anni in su.In Emilia-Romagna anche i 40-49enni, cioè i nati dal 1972 al 1981 compresi, possono registrarsi on line per la somministrazione del vaccino anti Covid collegandosi al sito internet della Regione lo stesso disponibile per la classe d’età 50-54 (i nati dal 1967 al 1971 compresi).

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 2.441.822 dosi; sul totale, 846.649 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 58 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 76 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 97 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 38,2 anni.

Sui 58 asintomatici, 43 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 7 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione e 4 con i test pre-ricovero. Per 4 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 33 nuovi casi, seguita da Modena (26). Poi Cesena (19) e Ravenna (15); quindi Parma, Reggio Emilia e Rimini (tutte con 13 nuovi casi), e Forlì (12). Infine, Ferrara (7), Piacenza e il Circondario Imolese (entrambe con 5 nuovi casi).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 12.191 tamponi molecolari, per un totale di 4.713.581. A questi si aggiungono anche 10.537 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 848 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 351.559.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 17.822 (-697 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 16.976 (-658), il 95,2% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano dieci nuovi decessi, di cui 1 in provincia di Piacenza (una donna di 60 anni), 1 a Reggio Emilia (una donna di 70 anni), 2 nel modenese (entrambe donne, di 63 e 92 anni), 4 in provincia di Bologna (un uomo di 58 anni, residente a Imola ma deceduto a Bologna, e 3 donne, di cui 2 di 80 anni – una deceduta a Imola –, e una di 86), 1 nel ferrarese (un uomo di 68 anni) e 1 a Rimini (un uomo di 72 anni). Nessun decesso a Parma, Ravenna, Forlì-Cesena. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 13.163.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 116 (-7 rispetto a ieri), 730 quelli negli altri reparti Covid (-32). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 4 a Piacenza (-3), 12 a Parma (+1), 15 a Reggio Emilia (-1), 18 a Modena (-1), 36 a Bologna (invariato rispetto a ieri), 5 a Imola (-1), 7 a Ferrara (-1), 4 a Ravenna (invariato), 2 a Forlì (invariato), 4 a Cesena (invariato) e 9 a Rimini (-1).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 23.468 a Piacenza (+5 rispetto a ieri, di cui 4 sintomatici), 27.951 a Parma (+13, di cui 3 sintomatici), 46.576 a Reggio Emilia (+13, di cui 9 sintomatici), 65.103 a Modena (+26, di cui 15 sintomatici), 81.658 a Bologna (+33, di cui 22 sintomatici), 12.551 casi a Imola (+5, di cui 1 sintomatico), 23.051 a Ferrara (+7, di cui 5 sintomatici), 30.192 a Ravenna (+15, di cui 12 sintomatici), 16.767 a Forlì (+12, di cui 8 sintomatici), 19.306 a Cesena (+19, di cui 15 sintomatici) e 35.921 a Rimini (+13, di cui 9 sintomatici).

Rispetto a quanto comunicato nei giorni precedenti, sono stati eliminati 4 casi, di cui 2 positivi a test antigenico ma non confermati dal tampone molecolare, e altri 2 giudicati non Covid-19.